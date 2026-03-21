ลุยตรวจสอบคลังน้ำมันย่านพระโขนง สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

MGR Online - "กรมธุรกิจพลังงาน-ดีเอสไอ" ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันพระโขนง ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี กวดขันการกระจายและส่งต่อน้ำมันไม่กระทบกลไกตลาด
วันนี้ (21 มี.ค.) เวลา 11.30 น. นายฉัตรชัย คุณโลหิต รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมประชุมวางแผนนำกำลังกว่า 50 นาย เข้าตรวจสอบคลังน้ำมัน พระโขนง ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ภายหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับเรื่องการกระจายและจำหน่ายน้ำมันให้เป็นไปตาม มาตรฐานของนโยบายรัฐบาลที่กำหนด
นายฉัตรชัย กล่าวว่า การเข้าตรวจสอบเป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ได้ออกคำสั่งเมื่อวานนี้ (20 มี.ค.) ให้ตรวจสอบสถานที่กักเก็บน้ำมัน ทั่วประเทศ โดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงาน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะร่วมตรวจสอบในกรณีเรื่องของป้ายราคา จำนวนการส่งออกน้ำมันไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่พบเบื้องต้นว่าคลังดังกล่าว ส่งไปในบริเวณใดบ้าง และมีจำนวนมากน้อยเพียงใด ตรงตามเอกสารข้อมูลที่จัดส่งไปแต่ละสถานนีบริการ แต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
ส่วนเหตุผลที่นำกำลังมาตรวจสอบที่แห่งนี้ นายฉัตรชัย กล่าวว่า เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี และพื้นที่ที่เข้าตรวจสอบวันนี้เป็นพื้นที่จัดจำหน่ายน้ำมันไปยังสถานีบริการและคนกลางว่า ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ และดูว่ามีการติดประกาศราคา โดยจะมีการส่งรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบในทุก 6 โมงเย็นของทุกวัน ส่วนการเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของ ปตท. เนื่องจาก ปตท. มีคลังน้ำมันที่จะจัดจำหน่ายไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็นการช่วยให้ผู้ค้าร่วมมือกับภาครัฐเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยหัวใจหลักของการตรวจสอบเพื่อให้น้ำมันไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด ส่วนในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ค้า เพื่อปฏิบัติตามข้อสั่งการ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการหรือไม่
ด้าน พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า การเข้าตรวจสอบที่คลังน้ำมันพระโขนง เพราะเป็นสถานที่ส่งน้ำมันไปยังสถานีต่างๆ และปัจจุบันประชาชน มีความต้องการน้ำมันเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากน้ำมันที่ไม่เพียงพอโดยได้ตกลงกับกรมธุรกิจพลังงาน ว่าจุดแรกที่จะลง คือ คลังน้ำมัน ที่มีหน้าที่จ่ายน้ำมันว่าการจ่ายน้ำมันเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ส่วนการลงพื้นที่วันนี้มาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี คือดูการติดป้ายราคา การจำหน่ายน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร และดูการสำรองกำลังผลิตน้ำมัน เพราะหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันที่อยู่ในตลาด
"ส่วนภาพรวมในเรื่องของการผลิตรับและส่ง ขอให้ชุดทำงานตรวจสอบก่อน การเข้าตรวจสอบในวันนี้มีทั้งหมด 8 จุดในพื้นที่ 4 จังหวัด และในช่วงบ่ายของวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบเพื่อสรุปภาพรวมการตรวจสอบทั้งหมด"