ตร.สภ.ลำลูกกาพลีชีพ 1 เจ็บ 1 ขี่จยย.ไล่ตาม รถบรรทุกแหกด่าน

สลดสายตรวจสภ.ลำลูกกา ขับรถจักรยานยนต์ไล่ตามรถบรรทุกซิ่งแหกด่าน ถูกบรรทุกตบรถกระแทกกับเสาไฟเสียชีวิต 1 เจ็บ 1
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2569 ปทุมธานี พ.ต.ท.บุญเสริฐ กิ่งเกษ สารวัตรสอบสวน สภ. ลำลูกกา ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ เจ้าที่ตำรวจเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบริเวณถนนเลีบมอเตอร์เวย์ ฝั่งตะวันตก ใกล้เคียงด่านเก็บเงินธัญบุรี หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้ง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ,เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภธัญบุรี, เจ้าที่ชุดสืบสวนสภ. ลำลูกกา ,เจ้าที่พิสูจน์หลักฐาน 1 แพทย์เวรโรงพยาบาลลำลูกกา และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า cbr 300r สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียนตาโล่ 31612 เสียหลักพลิกคว่ำ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันพบผู้เสียชีวิต 1 ราย สวมชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบชื่อคือ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม อายุ 25 ปี ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ธัญบุรี เป็นผู้นั่งซ้อนท้าย นอกจากนี้ยังพบผู้รับบาดเจ็บได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งราย ซึ่งเป็นผู้ขับขี่ รถคันที่เกิดอุบัติเหตุ ทราบชื่อคือ ดาบตำรวจโกวิทย์ ใจจริง อายุ 40 ปี ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ธัญบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย และแผลเจาะที่บริเวณขาขวา
จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตั้งด่านและจุดตรวจ เล่าว่า ขณะที่ตั้งด่านตรวจอยู่ บริเวณใกล้เคียงใต้สะพานข้ามมอเตอร์เวย์ ได้มีรถบรรทุกหกล้อขับมา แล้วไม่ยอมเข้าด่านตรวจฯ ก่อนจะขับหลบหนี เส้นทางเลียบทางด่วนฯ มุ่งหน้าอำเภอลำลูกกา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ได้ขับรถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์) ตามไปจำนวนสองนาย ก่อนที่เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เป็นผู้ขับขี่จะโทรมาแจ้งที่ด่านว่า รถได้ประสบอุบัติเหตุ ชนเสาไฟฟ้าและมีผู้เสียชีวิต ก่อนได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. ลำลูกกา และเจ้าที่กู้ภัยเข้ามาตรวจตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือ
พ.ต.ท.บุญเสริฐ กิ่งเกษ สารวัตรสอบสวน สภ. ลำลูกกา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน (ศพฐ.1 ) จึงได้บันทึกภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ร่างส่งไปผ่าชันสูตร ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกทม. เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง ก่อนจะให้ทางญาติๆ ไปขอรับศพ เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทางด้าน พล.ต.ต.พีรพล โชติ โชติกเสถียร ผบก.ภจว. ปทุมธานี กล่าวเปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สอบถามทราบว่า เป็นการตั้งจุดสกัดตามที่ฝ่ายงานอาชญากรรม สภ. ธัญบุรี โดย มีการปฎิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจำ ซึ่งขณะนั้น ทางเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัย และเรียกให้หยุด เพื่อขอตรวจสอบ แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมจอด ทราบว่าเบื้องต้นเป็นรถหกล้อ ทางเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัด จำนวน 2 นาย จึงได้ติดตามไป จนกระทั่งประสบอุบัติเหตุ ส่วนรถหกล้อ ได้หลบหนีไป ซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดจำสืบสวน ตรวจสอบดูว่าเป็นรถหมายเลขทะเบียนอะไร และใครเป็นผู้ขับขี่ และสาเหตุการเฉี่ยวชนเกิดจากอะไร ซึ่งจากจุดตั้งด่านสกัด จนมาถึงจุดที่เกิดเหตุ มีระยะทางห่างกันหลายกิโล ในเบื้องต้นจะได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบจากเส้นทางดังกล่าว เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้น จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า เกิดจากการตั้งใจก่อเหตุหรือไม่ เพราะเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าไม่ใช่เป็นเหตุธรรมดา เพราะเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามผู้ก่อเหตุ มาจากเขตสภ.ธัญบุรี จนข้ามเข้าเขตอำเภอลำลูกกา อย่างกระชั้นชิด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เป็นคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บ และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฯ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ เป็นผู้เสียชีวิต เป็นผู้ขับขี่ อย่างไรก็ตาม จะได้สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป