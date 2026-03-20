ผบ.ตร.นำพิธีอุปสมบทหมู่ นรต. 108 นาย ถวายเป็นพระราชกุศล "สมเด็จพระพันปีหลวง"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีอุปสมบทหมู่นักเรียนนายร้อยตำรวจ 108 นาย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกการรับใช้ประชาชนแก่ตำรวจรุ่นใหม่
วันนี้ (20 มี.ค.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสงบ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยศรัทธาของผู้เข้าร่วมงาน
การบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ มีนักเรียนนายร้อยตำรวจเข้าร่วมอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น 108 นาย ซึ่งถือเป็นจำนวนมงคลตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ในการสืบสานพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกแห่งการเสียสละให้แก่ข้าราชการตำรวจรุ่นใหม่
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่กำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมต่อไป