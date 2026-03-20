ตร.ผ่อนผันรถขนน้ำมันวิ่ง 24 ชม.ทั่วประเทศ ถึง 30 เม.ย. รับมือวิกฤตตะวันออกกลาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุญาตผ่อนผันให้รถบรรทุกขนส่งน้ำมันเดินรถในทุกจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
วันนี้ (20 มี.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ได้พิจารณาออกข้อบังคับผ่อนผันการเดินรถขนส่งน้ำมันรองรับสถานการณ์ภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรในการขนส่งน้ำมันให้รวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เพียงพอต่อความต้องการน้ำมัน
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ยังคงมีความตึงเครียดมาก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางขนส่งในหลายพื้นที่ของตะวันออกกลาง และทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของประชาชนในประเทศไทย ดังนั้น กระทรวงพลังงาน กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ประเมินสถานการณ์ และวางมาตรการแก้ไขปัญหาการกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมันในพื้นพื้นที่ต่าง ๆ ให้รองรับและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละวันได้ เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรสำหรับการกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศให้กับประชาชน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้พิจารณาอนุญาตผ่อนผันให้รถบรรทุกขนส่งน้ำมันเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569