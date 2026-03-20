รอง ผบ.ตร. สั่งปูพรมตรวจน้ำมันทั่วประเทศ คุมเข้มชายแดน-สกัดกักตุน-ปราบโก่งราคา

รอง ผบ.ตร. เดินหน้าคุมเข้ม “น้ำมันทั่วประเทศ” สั่งปูพรมตรวจ 3 มิติ ทั้งซีลชายแดน สกัดกักตุน และปราบโก่งราคา พร้อมใช้พิสูจน์หลักฐานสุ่มตรวจคุณภาพ ป้องกันปลอมปน-เอาเปรียบประชาชน ย้ำระดมกำลังเต็มที่ดูแลเสถียรภาพพลังงานประเทศ
วันนี้ (20 มี.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปนม.ตร.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศตคม.ตร. อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ
ทั้งนี้ ในการตรวจสอบน้ำมันทั่วประเทศ พล.ต.อ.ธัชชัยฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ศปนม.ตร. ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังปูพรมทั่วประเทศ เป้าหมายตรวจสอบ 3 มิติหลัก ได้แก่
1. ซีลตะเข็บชายแดนและคลังน้ำมัน : ชุดปฏิบัติการทั่วประเทศทั้งทางบก ทางทะเล ต้องคุมเข้มด่านชายแดน ไม่ให้มีการลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจจะมีการหลีกเลี่ยงใช้กองทัพมดขนข้ามชายแดน
2. ตรวจสอบป้องกันการกักตุน : สั่งทุกพื้นที่ประสานการปฏิบัติร่วมกับกรมการปกครอง สแกนทุกปั๊มที่อ้างว่าปิดให้บริการ หรืออ้างว่าน้ำมันหมด และรายงานผลแบบวันต่อวัน หากพบพฤติกรรมจงใจกักตุน ให้ดำเนินการทันที รวมทั้งให้ระดมตรวจคุณภาพของน้ำมัน ป้องกันไม่ให้นำสารอื่นมาเจือปนทำให้คุณภาพน้ำมันไม่ได้มาตรฐาน
3. ตรวจสอบป้องกันการโก่งราคา : ประสานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบ หากพบการโก่งราคา ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชน
นอกจากนี้ พล.ต.อ.ธัชชัย ยังสั่งการให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปูพรมลงพื้นที่สุ่มตรวจปั๊มน้ำมันให้ครอบคลุมและถี่ขึ้น เพื่อป้องกันการปลอมปนสารในน้ำมัน โดยเฉพาะปั๊มหลอดในชุมชน และปั๊มขนาดเล็ก-กลางทั่วประเทศ พร้อมสั่งเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านสกัดกั้นตลอด 24 ชั่วโมง
รอง ผบ.ตร. ย้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการทุกสรรพกำลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางพลังงาน รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีใครมาสร้างผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม