บช.ก.ทลายเครือข่ายบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีน ตุ๋นเหยื่อวัยเกษียณ ยึดเงินสด 1.9 ล้าน

ผบช.ก.แถลงความร่วมมือศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ เปิดปฏิบัติการ “Cut Money Flow” รวบหัวหน้าคนไทย-ชาวจีน รวม 8 ราย หลอกเหยื่อวัยเกษียณ ยึดเงินสด 1.9 ล้านบาท
วันนี้ ( 20 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. และ พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ รรท.ผกก.2 บก. ปอท.ร่วมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ “Cut Money Flow” จับกุม นายอัศนัย อายุ 44 ปี และ นายเจิง หวางอายุ 23 ปี สัญชาติจีน และสมุนกลุ่มบัญชีม้าและรับส่งเงินชาวไทยอีก 6 รายในข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอม"
พล.ต.ท.ณัฐศักเิ์ เปิดเผยว่า มีผู้เสียหายเป็นข้าราชการวัยเกษียณ แจ้งความผ่านระบบออนไลน์ (Thai Police Online) หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท AIS ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน ก่อนหลอกให้ติดต่อ “ตำรวจปลอม” ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สภ.เมืองเลย หลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจ จนทำให้สูญเงินประมาณ 550,000 บาท หลังพนักงานสอบสวนตรวจสอบพบว่า เงินถูกโอนไปยังบัญชีม้า และถูกถอนเป็นเงินสดทันที โดยมีการแบ่งหน้าที่เป็นทอด ๆ เริ่มจากเจ้าของบัญชีม้า ส่งต่อให้กลุ่มผู้ควบคุมการถอนเงิน และส่งต่อไปยังผู้รวบรวมเงินในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปส่งให้ นายอัศนัย คนสั่งการอีกที
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวว่า จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 8 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนครปฐม และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด รวมทั้งยึดของกลางหลายรายการ ทั้งโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมุดบัญชี ใบถอนเงินสด รถยนต์ 1คัน และทรัพย์สินอื่นๆ
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวต่อว่า จากการสอบสวนขยายผลนายอัศนัย พบว่า ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าจัดหาบัญชีม้า ส่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน เพื่อนำบัญชีไปใช้ในการหลอกลวง คอยรับเงินจากผู้เสียหาย เมื่อมีเงินโอนเงินเข้าบัญชีม้า นายอัศนัย จะสั่งให้กลุ่มที่คอยกดถอนเงินไปคุมเจ้าของบัญชีม้าถอนเงินสดมาให้นายอัศนัย ก่อนจะรวบรวมเงินทั้งหมดส่งให้กับบอสชาวจีน ตามจุดนัดหมายต่างๆ ได้รับค่าจ้าง 6% ทำมาแล้วประมาณ 9 เดือน เฉลี่ยมีการถอนเงินสดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ล้านบาท
ขณะที่ พ.ต.อ.นิธิ กล่าวว่า สำหรับผู้ต้องหาแก๊งนี้ จากการขยายผลเพิ่มเติม พบยังมีการหลอกผู้เสียหายวัยเกษียน อีก 3 ราย ถูกหลอกชวนให้ร่วมลงทุน โดยมีการโอนเงินไปแล้วจำนวน 1.9 ล้านบาท รวมทั้งแก๊งคนร้ายยังส่งคนไปถอนเงินสดในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ อ.บางพลี จึงตามไปจับกุมผู้ต้องหาพร้อมเงินสด 1.9 ล้านบาทได้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงรีบประสานไปหาผู้เสียหายทั้ง 3 รายเพื่อยับยั้งการโอนเงินให้คนร้ายอีก
จากการสอบสวนผู้ต้องหาที่มากดเงินสด ทราบว่า เตรียมส่งต่อไปให้นายเจิง หวาง ชาวจีน ในพื้นที่ อ.บางพลี เจ้าหน้าที่จึงวางแผนจับกุมได้ขณะมารับเงิน สอบสวนนายเจิง ให้การว่าได้รับจ้างจากบอสชาวจีนอีกคน ให้มารับเงินดังกล่าว ได้ค่าจ้าง 10,000 บาท ทำมาแล้วหลายครั้ง นำตัวผู้ค้องหาทั้งหมดและของกลางส่ง กก.2.บก.ปอทดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาตัวการชาวจีนอีกรายมาดำเนินคดีต่อไป
พ.ต.อ.นิธิ กล่าวต่อว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โดยพล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ได้ประสานงานกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังบัญชีม้าและติดตามเส้นทางการเงิน จนสามารถอายัดเงินได้ 1.9 ล้านบาท เตรียมคืนให้ผู้เสียหายทั้ง 3 รายต่อไป