รวบสาวอินฟลูฯสายเซ็กซี่ โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์จับกุม “มายด์ นฤมล” อินฟลูฯสายเซ็กซี่ โพสต์สตอรี่แปะลิงก์ชวนเล่นเว็บพนัน
วันนี้ (20 มี.ค.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในทุกมิติ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. โดยเฉพาะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ที่มีพฤติกรรมทำคอนเทนต์แฝงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
ต่อมา พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้ส่งชุดสืบสวนตรวจสอบจนพบการกระทำผิดของเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “Narumon*” ที่มีเครื่องหมาย Meta Verified ยอดผู้ติดตามกว่า 740,000 คน มีพฤติการณ์ใช้บัญชีเฟซบุ๊กของตนเองโพสต์สตอรี่ โดยมักแต่งกายด้วยชุดเซ็กซี่วาบหวิวแล้วเต้นยั่วยวนประกอบเสียงเพลงเพื่อสร้างคอนเทนต์ดึงดูดผู้ติดตาม แล้วแนบลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์อย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ต่อมา พ.ต.ต.ฤทธิไกร ขุนท้าวเทียม สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 จึงได้นำทีมสืบสวนจนทราบตัวเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว พบว่าคือ น.ส.นฤมล หรือ มายด์ อายุ 24 ปี อินฟลูเอนเซอร์สายเซ็กซี่ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 จนนำมาสู่การออกหมายเรียกผู้ต้องหารายดังกล่าว
โดย น.ส.นฤมล ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ตามหมายเรียกผู้ต้องหา เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ณ ที่ทำการ บก.สอท.1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้นที่ 4 เบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพว่า ตนเองได้กระทำผิดตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนจริง โดยได้ทำคอนเทนต์โปรโมตเว็บพนันออนไลน์ผ่านการลงสตอรี่ของเฟซบุ๊กของตนเองมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนที่สูงจากผู้ว่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในความผิดฐาน “จัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพนัน” ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมาย โดยล่าสุด ศาลแขวงดอนเมืองได้มีคำพิพากษา น.ส.นฤมล หรือ มายด์ ให้ลงโทษ จำคุก 6 เดือน แต่เจ้าตัวรับสารภาพ จึงคงเหลือโทษจำคุก 3 เดือน และเปลี่ยนโทษจำคุก เป็นกักขังแทนโทษจำคุก 2 เดือน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ว่าจ้าง รวมทั้งผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวที่ผู้ต้องหาโปรโมตให้ เพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งขบวนการต่อไป