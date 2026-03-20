ผบช.ก. สั่งตัดไฟต้นลม! คุมเข้มผู้ประกอบการกักตุนน้ำมันฉวยโอกาสซ้ำเติม ปชช.

ผบช.ก. สั่ง ปคบ.คุมเข้มผู้ประกอบการทั่วประเทศ กักตุนน้ำมันปั่นกำไรในสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน
วันนี้ (20 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดเผยถึงมาตรการรับมือปัญหาราคาน้ำมันขึ้นราคาในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ บก.ปคบ. บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานด้านภาษี เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชน
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า กรณีล่าสุดในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีการร้องเรียนว่าปั๊มน้ำมันจำหน่ายในราคาสูงเกินจริง เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและพลังงานจังหวัด โดยเบื้องต้นพบว่าปั๊มมีเอกสารแสดงที่มาของน้ำมัน และมีกำไรเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลตรวจสอบเชิงลึก
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1 ตรวจคุณภาพน้ำมัน ว่ามีการปนเปื้อนหรือได้มาตรฐานหรือไม่ 2.ตรวจสอบเอกสารการซื้อขายและการขนส่ง ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 3.ตรวจสอบการจำหน่าย ว่าขายเกินราคาควบคุมหรือไม่ และ 4.ตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้หากพบความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที ส่วนกรณีพบปริมาณน้ำมันดีเซลกว่า 40,000 ลิตรนั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายกักตุน หรือไม่ โดยต้องพิจารณาร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งพาณิชย์ สรรพสามิต และศุลกากร
"ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ปุ๋ย หรือสินค้าอุปโภคอื่นๆ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าประเด็นโครงสร้างราคาพลังงาน หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับต้นทางราคาน้ำมัน เป็นเรื่องที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเป็นผู้ชี้แจง โดยตำรวจจะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการว่า อย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤต หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด" ผบช.ก.กล่าว
เมื่อถามถึงการตรวจสอบกรณีน้ำมันอาจเชื่อมโยงไปถึงประเด็นทางการเมืองหรือไม่นั้น ผบช.ก.กล่าวยืนยันว่า ไม่กังวล และการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามพยานหลักฐาน หากพบความผิดก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าของคลังน้ำมัน เข้ามาชี้แจงและดำเนินคดีตามขั้นตอน