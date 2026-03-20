ป.บุกจับหนุ่มขอนแก่น ตุ๋นเหยื่อลงทุนเสียหายนับแสน พบหมายจับติดตัวอื้อ

กองปราบตามรวบหนุ่มขอนแก่น หนีคดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.คอมฯ หลังก่อเหตุหลอกเหยื่อลงทุนเสียหายนับแสนบาท พบหมายจับติดตัวอื้อ
วันนี้ (20 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการพ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป.นำกำลังงจับกุม นายเทพพิทักษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น ตามหมายจับศาลจังหวัดตราดและศาลจังหวัดสงขลา ในข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์" ได้ที่ ร้านสะดวกซื้อ สาขานาพร้าว ซอย 31 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้ ได้ร่วมกับพวกหลอกลวงประชาชนผ่านระบบออนไลน์ โดยการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อจูงใจให้เหยื่อโอนเงินหรือร่วมลงทุนในลักษณะผิดปกติ สร้างความเสียหายในพื้นที่ จ.ตราด และ จ.สงขลา รวมมูลค่าความเสียหายนับแสนบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับแจ้งว่าพบตัวผู้ต้องหาวนเวียนอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ สาขานาพร้าว ซอย 31 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงรีบนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านท่าเลื่อน จ.ตราด ดำเนินคดีตามกฎหมาย