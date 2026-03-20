คุมฝากขัง โจรวิ่งราวสร้อยทอง 10 บาท ตร.ค้านประกันตัว

พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน คุมตัวผู้ต้องหาคดีกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท ช่างตัดผม ไปขอศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านประกันตัว
วันนี้ (20 มี.ค.) ที่ สน.ปทุมวัน พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน มอบหมายให้พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน นำตัว นายนิรุตม์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาคดีกระชากสร้อยคอทองคำ หนัก 10 บาท ช่างตัดผม บริเวณแยกมหานคร ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. เพื่อนำตัวส่งไปฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ในข้อหา “วิ่งราวทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม”
โดยระหว่างนำตัวขึ้นรถ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้นำทองไปหลอมขายหมดแล้วหรือยัง และมีแอบเก็บไว้หรือไม่ ทาง นายนิรุตม์ ตอบว่า ขายหมดแล้ว รวมทั้งได้สอบถามว่าหากรับโทษในคดีนี้แล้ว ออกมาจะทำอีกหรือไม่ นายนิรุตม์ ตอบว่า ไม่ทำแล้ว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน ได้คัดค้านการประกันตัว โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเคยมีประวัติก่อคดีวิ่งราวทรัพย์พื้นที่ สน.จักรวรรดิ และ สน.พลับพลาไชย 1 เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเดือนตุลาคม 2567