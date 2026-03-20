“สส.บอล” ดอดพบ ตร.รับทราบข้อหาก่อนวันนัด พร้อมให้การปฏิเสธ

“สส.บอล” เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 รับทราบข้อหาคดีเกี่ยวข้องเว็บพนันก่อนถึงวันนัด พร้อมให้การปฏิเสธ
จากกรณีชุดสืบสวนเดินหน้าขยายผลเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงนักการเมืองดังในภาคอีสาน ซึ่งได้ดำเนินการสืบสวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ “huaysodplus” และ “Banhuay98” ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นใน จ.กาฬสินธุ์ คือ นายปฐนัญ หรือ สจ.เนย์ อายุ 29 ปี นายปฐมพงศ์ หรือ สจ.เปรียว อายุ 31 ปี และพวกรวม 5 คน นอกจากนี้ ได้ออกหมายเรียก นายพลากร หรือ สส.บอล นักการเมืองคนดัง และนายตำรวจระดับผู้กำกับโรงพักในจ.มหาสารคาม มาให้ข้อมูลและรับทราบข้อกล่าวหา
ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน (หวยออนไลน์) ในการเล่นซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน หลังพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวในลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (20 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สื่อมวลชนได้มาปักหลัก เพื่อรอทำข่าว นายพลากร นัดหมายเข้ามาให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา หลังพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 ได้ออกหมายเรียกและเลื่อนมาเป็นวันนี้
กระทั่งเวลาผ่านไปกลับไร้เงาของ สส.คนดังกล่าว ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปยังแหล่งข่าวภายใน บช.สอท. ทราบว่า เดิมทีนายพลากร ได้นัดหมายเข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ แต่ปรากฏว่า นายพลากร ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมให้การปฏิเสธ พร้อมใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะสมาชิกรัฐสภายื่นประกันตัว ทางพนักงานสอบสวนจึงสอบปากคำก่อนปล่อยตัวไป
นอกจากนี้ มีรายงานว่า นายปฐนัญ และ น.ส.ปริญญา ภรรยา ผู้ต้องหาหมายจับที่ 436-437/2569 ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน หลังมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ของเว็บพนันบ้านหวย 98
นอกจากนี้ นายปฐมพงษ์ นายธนาวุธ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ นายปฐมพงษ์ และ นายพัฒน์ธวัช ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 692, 694, 695 ในความผิดเดียวกัน หลังมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ของเว็บพนัน ก็ต่างพาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 แล้วเช่นกัน หลัง สจ.เนย์ และ สจ.เปรียว ออกนอกประเทศไป สปป.ลาว ตั้งแต่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ก่อนที่หมายจับจะออก โดยทั้ง 5 ราย ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ด้าน พ.ต.อ.คัมภีร์ พรมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการให้ทันตามกำหนด ขณะเดียวกัน จะทำการขยายผลสืบทรัพย์เครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวอย่างละเอียด
ทั้งนี้ ยืนยันการตรวจสอบนั้นเจ้าหน้าที่ทำไปพยานหลักฐานที่ได้สืบทราบมาไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง ซึ่งหากพบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะออกหมายจับเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มบุคคลที่มีเส้นเงินพัวพันเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ อีก 3-4 คน ภายในสัปดาห์นี้