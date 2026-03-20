กองปราบทลายเครือข่าย “บัญชีม้า-ซิมผี” ยึดทรัพย์กว่า 50 ล้าน

กองปราบทลายเครือข่าย“บัญชีม้า-ซิมผี” 2 แก๊งใหญ่ ลุยค้น 16 จุดทั่วประเทศรวบผู้ต้องหา 6 ราย ยึดทรัพย์กว่า 50 ล้าน เผย ชักชวนเหยื่อเปิดบัญชีผ่านโซเชียลฯให้ค่าจ้าง 1-2 พันบาท
วันนี้ (20 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.วัตรสัณห์ เนตรหาญ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบัญชีม้าและซิมผี 2 เครือข่ายใหญ่ จับกุมผู้ต้องหาได้รวม 6 ราย โดยเครือข่ายแรก เป็นกลุ่มจัดหาบัญชีม้าในพื้นที่ จ.ชลบุรี จับกุม น.ส.อริสราม อายุ 29 ปี, นายวัชรากร อายุ 20 ปี, ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาพร อายุ 33 ปี, น.ส.เกตน์นิภา อายุ 30 ปี ทั้งหมดเป็ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรี ที่ จ129-132/2569 ลง 27 ก.พ.69 ข้อหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้ มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
ส่วนเครือข่ายที่สอง เป็นกลุ่มจัดหาซิมการ์ดและจ้างเปิดบัญชีคริปโต จับกุมนายวัชรพล อายุ 26 ปี และ น.ส.สุนิสา อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุรินทร์ ที่ จ 122-23/2569 ลง 25 ก.พ. 69 ข้อหา “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้”
จากการตรวจค้น สามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมาก อาทิ เงินสดกว่า 6 ล้านบาท ทองคำหนัก 40 บาท โฉนดที่ดิน 3 ฉบับ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน เครื่อง Sim Box โทรศัพท์มือถือ 108 เครื่อง สมุดบัญชี 135 บัญชี คอมพิวเตอร์ 13 เครื่อง บัตรกดเงินสด 49 ใบ ซิมการ์ด 56 อัน และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเมื่อเดือน ก.ย. 2568 เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ป. ได้จับกุมนายหน้าจัดหาบัญชีม้าในพื้นที่ จ.อุดรธานี ก่อนขยายผลพบเครือข่ายขนาดใหญ่ในหลายจังหวัด ทำหน้าที่รวบรวมบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เตรียมลักลอบส่งข้ามแดนให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
จากการสืบสวนยังพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบ มีทั้งการชักชวนผ่านโซเชียลมีเดีย และปากต่อปาก โดยให้ค่าจ้างเปิดบัญชีเพียง 1,000-2,000 บาท ส่งผลให้มีประชาชนตกเป็นเครื่องมือจำนวนมาก และมีผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงแล้วกว่า 280 คดี
นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน ให้เปิดซิมการ์ดแลกค่าจ้างเล็กน้อย ก่อนนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายกว่า 1,200 ซิม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 16 จุดทั่วประเทศ ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาฬสินธุ์ และเชียงราย จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้จำนวนมาก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีเครือข่ายคอกม้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ และจะเร่งสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป