พระราชทานเพลิงศพ “พล.ต.อ.โกวิท” อดีต ผบ.ตร. 29 มี.ค.นี้

พระราชทานเพลิงศพ “พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ” 29 มีนาคม นี้ ณ วัดเทพศิรินทราวาส อาลัยตำนาน ตำรวจป่า ต้นแบบความซื่อสัตย์ “ผบ.ตร.” ผู้จงรักภักดี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ (ต.จ.ว, ม.ป.ช., ม.ว.ม.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2569 เวลา 17.30 น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สำหรับกำหนดการทั้งหมดในการสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ มีดังนี้
วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2569 ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
เวลา 15.00 น. เชิญโกศศพออกตั้งบำเพ็ญกุศล
เวลา 18.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา และสวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2569
เวลา 10.30 น. สวดพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.00 น. พระสงฆ์สวดมาติกา-บังสุกุล
เวลา 15.00 น. เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ สิริอายุ 78 ปี เมื่อ 15 ธันวาคม 2568 ที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการตำรวจ โดยตลอดชีวิตราชการตำรวจ พล.ต.อ.โกวิท ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบของตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เป็นตำนาน “ตำรวจป่า” เป็น “สุภาพบุรุษสีกากี” ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ได้รับการยอมรับในความเป็นนักรบ นักสู้ ที่มีความความซื่อสัตย์ สุจริต
พล.ต.อ.โกวิท เป็นชาว อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เรียนมัธยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 22 จบหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิการทหารรุ่นที่ 25 บรรจุครั้งแรกประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล สน.พระราชวัง จากนั้นย้ายมาสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้บังคับหมวดกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจ ตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) เป็นผู้บังคับหมวดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 (ค่ายพระเจ้าตาก) เป็นรองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) ขึ้นเป็นผู้กำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ด้วยวัยเพียง 32 ปี ได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้กำกับการที่อายุน้อยที่สุด
ชีวิตตำรวจ ตชด. ของ พล.ต.อ.โกวิท โลดแล่นสร้างชื่อเสียงผ่านผลงานมากมาย ทั้งในเชิงบริหารงาน บริหารคน พัฒนาหน่วย และปราบปรามอาชญากรรม โดยติดยศนายพลเป็นผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ซึ่งในช่วงนี้ พล.ต.ต.โกวิท วัฒนะ (ยศในขณะนั้น) สร้างผลงานโดดเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด ทลายแหล่งเฮโรอีน แหล่งยาเสพติดและอาวุธสงครามอย่างต่อเนื่อง ต่อมาขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ลำดับที่ 4) ในปี 2547 เป็น ผบ.ตร. เพียงคนเดียวที่เติบโตต่อเนื่องในสาย ตชด. โดยหลังเกษียณอายุราชการได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ด้านชีวิตครอบครัว พล.ต.อ.โกวิท สมรสกับ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ อดีตปลัด กทม. มีทายาท 2 คน คือ พ.ต.พีรวิชญ์ นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ร.ต.อ.หญิง พิชญ์สินี วัฒนะ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครปฐม