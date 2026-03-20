ช็อกวงการสงฆ์! บุกจับ 2 พระมหาวัดดังเมืองกรุง ลวง 7 สามเณรข่มขืนในกุฏิ-แอบถ่ายคลิปวิดีโอ

ตำรวจ ปคม.บุกจับ“พระมหา-พระครู” วัดดังเมืองกรุง ล่อลวง 7 สามเณรเล่นเกมในกุฏิ ก่อนลงมือข่มขืน-แอบถ่ายวิดีโอ ผงะ! พบคลิปลามกอนาจารในโทรศัพท์กว่า 100 คลิป ค้นกุฏิยึดถุงยาง เจลหล่อลื่น ไพ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก
วันนี้ (20 มี.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.นนทพัทธ์ กาวชู สว.กก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.ก่อเกียรติ เกียรติตั้ง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม.นำกำลังจับกุมพระครูสังฆรักษ์ชนแดน หรือ พระตูน อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 320/2569 ลงวันที่ 17 มี.ค.69 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ, กระทำชำเราและกระทำอนาจารเด็ก อายุยังไม่เกินสิบห้าปี, ข่มขืนกระทำชำเรา การกระทำอนาจารซึ่งกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี เป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ หรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือความอนุบาล”
นอกจากนี้ ได้จับกุม พระมหาศิวาบุตร หรือ พระต้า อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 321/2568 ลงวันที่ 17 พ.ย. 68 ข้อหา “ข่มขืนและกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี, บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น, ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ และบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็ก ประพฤติตนไม่สมควร” โดยจับทั้งคู่ได้ที่วัดชื่อดังย่านเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
สืบเนื่องจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ร้องเรียนตำรวจ บก.ปคม. ว่า มีสามเณรในวัดชื่อดังกลางกรุง จำนวน 3 รูป ถูกพระภายในวัดกระทำการที่ไม่เหมาะสมทางเพศ สร้างความกังวลและกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กในศาสนสถานเป็นอย่างยิ่ง ตำรวจ กก.1.บก.ปคม. จึงลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน พบว่า มีพระในวัดดังกล่าว 2 รูป เป็นพระปกครองและเป็นพระรุ่นพี่ที่มีอำนาจในการดูแลและควบคุมสามเณรภายในวัด อาศัยตำแหน่งหน้าที่และความเป็นเด็กของสามเณรแต่ละรูป หลอกล่อให้มายังกุฏิ อ้างว่า จะให้ยืมโทรศัพท์มือถือเล่นเกม เสนอให้เงิน 500 บาท เมื่อสามเณรหลงเชื่อเข้าไปยังกุฏิ จะถูกพระดังกล่าว ข่มขืนและกระทำอนาจารตลอด รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง
นอกจากนี้ ยังพบว่า พระทั้งสองรูปยังมีพฤติการณ์แอบถ่ายภาพและคลิปวิดีโออนาจารของสามเณรช่วงเวลาที่สามเณรนอนหลับและไม่รู้ตัว เก็บไว้จำนวนมาก เป็นการกระทำที่ซ้ำเติมความเสียหายต่อผู้เสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อมาตำรวจ กก.1 บก.ปคม. รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ก่อนจะนำกำลังจับกุมพระทั้ง 2 รูปได้ดังกล่าว จากการตรวจค้นกุฏิพบอุปกรณ์เล่นการพนัน ถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในตู้เย็นเป็นจำนวนมาก รวมถึงตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีก 3 เครื่อง ภายในมีภาพและคลิปวิดีโอของสามเณรในลักษณะอนาจารมากกว่า 100 คลิป
ทั้งนี้ ระหว่างการตรวจค้น ยังมีสามเณรอีก 4 รูป เข้ามาให้ข้อมูลตำรวจว่า เคยถูกพระผู้ต้องหากระทำในลักษณะเดียวกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการคุ้มครองผู้เสียหาย และขยายผลการสืบสวนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
สอบสวนพระทั้ง 2 รูป ให้การรับสารภาพ พร้อมสมัครใจลาสิกขา ก่อนนำตัวส่ง กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป