ตร.แจงด่วน! หลังโซเชียลฯ แชร์ข่าวเปลี่ยนสี “เครื่องแบบตำรวจ” ยันไม่เป็นความจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกโรงชี้แจง หลังโซเชียลวิจารณ์หนัก ปมร่างกฎกระทรวงเครื่องแบบตำรวจ ระบุเป็นเพียงการรวบรวมรูปแบบเครื่องแบบให้เป็นมาตรฐานตามกฎหมาย ยืนยันยังคงใช้ “สีกากีผ้าพระราชทาน” เหมือนเดิมทุกประการ
วันนี้ (19 มี.ค.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการร่างกฎกระทรวงเครื่องแบบตำรวจใหม่ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเครื่องแบบเดิม โดยมีการเปลี่ยนสีเครื่องแบบ และรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากนั้น
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงว่าการดำเนินการเรื่องการกำหนดเครื่องแบบตำรวจ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 151 ที่กำหนดให้การกำหนดเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ จะต้องออกเป็นกฎกระทรวง โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวง รวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเครื่องแบบ ปกติ 18 ชุด (ชาย 8 ชุด หญิง 10 ชุด) และเครื่องแบบพิเศษ 42 ชุด รวม 60 ชุด ซึ่งก่อนที่จะเสนอกฎหมายต่อผู้มีอำนาจ ตามกฎหมาย จะต้องนำร่างกฎกระทรวงเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน (ตามหนังสือ กม.ที่ 0011.14/ว626 ลง 12 มี.ค.2569 และขอรับผลการพิจารณาภายใน 3 เม.ย. 2569) โดยเนื้อหาที่เสนอรับความคิดเห็นในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ในข้อ 1 กำหนดว่า “ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตำรวจ รวมทั้งการแต่งเครื่องแบบดังกล่าว เป็นไปตามที่กำหนดในร่างกฎกระทรวงนี้
เครื่องแบบตำรวจประกอบด้วยหมวก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเท้า อินทรธนูเครื่องหมายยศ เครื่องหมายจำพวก เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายอื่นๆ กับเครื่องประกอบต่างๆ ทั้งนี้ เครื่องแบบตำรวจตามกฎกระทรวงนี้ที่เป็นสีกากีให้ใช้สีกากีสีผ้าพระราชทาน (สนว.01) เช่นเดิมเท่านั้น
ดังนั้น ตามกรณีที่เป็นข่าวว่า ร่างกฎกระทรวงเครื่องแบบตำรวจ พ.ศ… เป็นกรณีมีการให้ข้อมูลที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะขอเปลี่ยนประเภท ชนิด และสีของเครื่องแบบราชการตำรวจ จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด