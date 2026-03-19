ปคบ.บุกตรวจสอบบริษัทน้ำมันอ่างทอง ขายเกินราคา พบตุนกว่า 3 แสนลิตร มูลค่ากว่า12 ล้าน

ตำรวจ ปคบ.บุกตรวจสอบบริษัทน้ำมันอ่างทอง หลังพบขายเกินราคาลิตรละ 40.50 บาท พบตุนน้ำมัน 331,000 ลิตร รวมมูลค่ากว่า12 ล้านบาท อ้างซื้อมาลิตรละ 39.50 บาท แต่ไม่มีเอกสารการซื้อขายมาแสดง
วันนี้ (19 มี.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.2 บก.ปคบ.ปคบ. พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ. นำกำลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดอ่างทอง และพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบบริษัทจำหน่าย น้ำมัน ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง
สืบเนื่องจากตำรวจ กก.2 บก.ปคบ.และพานิชย์สิงห์บุรี ได้รับแจ้งว่า ปั๊มน้ำมัน ใน จ.สิงห์บุรี ขายราคาสูงกว่าปกติ มาจำหน่ายให้กับประชาชน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าปั๊มน้ำมันดังกล่าว รับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทขายน้ำมัน ใน ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จึงไปตรวจสอบที่บริษัทจำหน่ายน้ำมัน พบนายสินชัย (สงวนนามสกุล ) อายุ 57 ปี พนักงานผู้จัดการคลัง เป็นผู้นำตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบ น้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟน้อย (ดีเซล) บรรจุอยู่ในถังประมาณ 48,000 ลิตร , น้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟมาก (แก๊สโซฮอล์ 95) บรรจุอยู่ในถังประมาณ 210,000 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟมาก (แก๊สโซฮอล์ 91) บรรจุอยู่ในถังประมาณ 73,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตรวจพบทั้งหมด 331,000 ลิตร รวมมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตรวจพบทั้งหมด 12,520,400 บาท
สอบถามพนักงานขายของบริษัทฯ ทราบว่าขายน้ำมันดีเซลให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ จ. สิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงราคาลิตรละ 40.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าปกติ เนื่องจาก บริษัทฯ ซื้อมาในราคาลิตรละ 39.50 บาท แต่เมื่อขอดูเอกสารการซื้อขายและเอกสารการชำระเงิน กลับไม่มีมาแสดงแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำมัน เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่กรมธุรกิจพลังงาน และส่งตรวจที่กรมสรรพสามิตเพื่อตรวจน้ำมันเชื้อเพลิงว่า อยู่ในพิกัดที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่ ถ้าพบความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป