2 คนร้ายฆ่าเผาทำลายศพ ผู้จัดการหนุ่ม นอนคุก หลังศาลไม่ให้ประกัน

2 คนร้ายฆ่าเผาทำลายศพ ผู้จัดการ ขายเครื่องมือแพทย์ นอนคุก หลังศาลไม่ให้ประกัน เหตุกลัวหลบหนี หรือ ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
วันนี้(19 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษกพ.ต.ท.อธิพงศ์ ศรีโพธิ์ สว.(สอบสวน)สน.สุทธิสาร นำตัวนายสมยศ พลอยอินทร์ อายุ 46 ปี และนายนฤสรณ์ ซอเซวี สองผู้ร่วมขบวนการอุ้มเผาอำพรางผู้จัดการหนุ่ม ผู้ต้องหาความผิดฐาน "ร่วมกันเคลื่อนย้ายศพหรือทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง,ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลาย ส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตาย.หรือเหตุแห่งการตาย โดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ,กระทำการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่า จะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป เป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดี มาฝากขังครั้งแรก
พฤติการณ์ คือ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พนักงานสอบสวนสน.สุทธิสาร ได้รับแจ้งว่า นายรุทธ์ มณีประเสริฐ ผู้เสียหาย ได้หายตัวไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. เวลาประมาณ 15.45น. ผู้เสียหายได้ขับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซีอาร์วี สีขาว ทะเบียน สอ 5888 กทม. ออกจากคอนโด แห่งหนึ่งย่านสุทธิสาร เมื่อผู้เสียหายมาถึงบริเวณ บ่อกุ้ง ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงสามเสนนอก ได้มีคนร้ายรวมจำนวน 6 คน ใช้ยานพาหนะรถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน ร่วมกันก่อเหตุอุ้มตัวบังคับผู้เสียหายออกจากสถานที่เกิดเหตุ พาตัวไปยัง บ้านเช่าแห่งหนึ่งย่าน ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จากการสืบสวนขยายผลพิสูจน์ทราบจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายจักรพันธ์ สมเสร็จ
หรือเจ, นายพงศ์สิษฐ์ มลิพันธ์ หรือเป้ ,นายอภิสิทธิ์ หนูงามเข็ม หรือปอนด์ ,นายสิทธิโชค โชครัตนคีรี หรือ แบล๊ค ,นายเผ่าทอง ทองวิไล หรืออั้ม เป็นผู้ก่อเหตุลงมืออุ้มตัวผู้เสียหายในวันเกิดเหตุ และ นายวีรวิชญ์ พิทักษ์ทรัพยากร หรือขวัญ เป็นผู้สั่งการทีมอุ้มตัวผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลทั้ง 6 คน และศาลได้อนุมัติหมายจับไว้แล้ว จากการสืบสวนขยายผลทราบว่ามีบุคคลร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมคือ นายบุญญพัฒน์ ชุมนุม หรือสันติ ทำหน้าที่อุ้มตัวผู้เสียหายขณะเกิดเหตุ และ นายภูเมธ เงินศรีขัย หรืออาร์ท เป็นผู้รับงานมาจากผู้ว่าจ้าง แล้ว จ้าง วาน ใช้ให้นายวีรวิชญ์ฯ ไปหาทีมเพื่ออุ้มตัวผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลทั้ง2 คนและศาลได้อนุมัติ
หมายจับไว้แล้ว
นายภูเมธ หรืออาร์ท ไปกระทำความผิดในคดีนี้ และ น.ส.เนญญาภา รัฐพิทักษ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมกระทำความผิด ในการกระทำความผิดครั้งนี้ มีมูลเหตุจูงใจมาจาก สาเหตุชู้สาว และมีความสัมพันธ์กันภายในห้องพัก โดยมีบุตรสาวพักอาศัยอยู่ด้วยต่อมาพนักงานสอนสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลทั้ง 2คน และศาลได้อนุมัติหมายจับไว้แล้วและได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุม ว่าที่ ร.ต.ภูเมธ เงินศรีชัย ผู้ต้องหาตามหมายจับ ความผิดฐาน เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดและร่วมกันกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฯ และจากการสืนสวนขยายผลทราบว่า เมื่อนายรุทธ์ ถูกกลุ่มคนร้ายอุ้มมายังบ้านในอำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ และนายรุทธ์ฯผู้เสียหายได้เสียชีวิตลงที่บ้านหลังดังกล่าว
จากนั้นว่าที่ ร.ต.ภูเมธ และ นายวีรวิชญ์ ได้ช่วยกันยกศพของนายรุทธ์ฯขึ้นมายังรถโตโยต้าวิช หมายเลขทะเบียน ศณ2259 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรถของ ว่าที่ ร.ต.ภูเมธ จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ภูเมธฯได้ขับรถคันดังกล่าวไปโดยมีเจตนานำร่างผู้เสียชีวิตไปทำลายหรืออำพลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการเคลื่อนย้าย และเผาอำพรางศพของนายรุทธ์ฯซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ไม่อาจทำได้โดยนายภูเมธฯเพียงผู้เดียว จากการสืบสวนทราบว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2569 ชวงบ่ายว่าที่ ร.ต.ภูเมธฯได้ติดต่อกลุ่มบัง(นายสรพงษ์ สร้อยมา)เพื่อช่วยทิ้งและเผาอำพรางโดยนัดหมายที่ อ.ชัยนาดาล จ.ลพบุรี จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่ารถโตโยต้าวิช หมายเลขทะเบียน ศณ2259 กรุงเทพฯมายังบริเวณจ.ลพบุรี- เพชรบูรณ์และ ในวันเดียวกันได้มีรถยี่ห้อฮอนด้า รุ่นชีวิค น้ำตาล หมายเลขทะเบียน กอ1766 สระบุรีขับขีไปจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้ามายัง จ.ลพบุรี - เพชรบูรณ์ เช่นกันเเละได้ขับขี่ตามกันไปอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งมีการนำศพผู้เสียหายไปทิ้ง และมีการเผาทำลาย จากนั้นได้ขับขี่รถยนต์ออกมาจากจุดที่ทิ้งและเผาศพดังกล่าว จากการสืบสวนทราบว่าผู้กระทำความผิด ทั้ง 4 คนทราบชื่อ นายสรพงษ์ สุธรรมา และทราบตำหนิรูปพรรณคนร้าย อีก 3 คน ต่อมานายสมยศ พลอยอินทร์ และ นายนฤสรณ์ ซอเซวี ได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
เหตุเกิดที่ บ่อกุ้งซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร,หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ,บ้านร้างภายในไร่แห่งหนึ่งใน ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยนาดาล จ.ลพบุรี ต่อเนื่องกัน
การกระทำของผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,184,199,366/3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวิ
ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากต้องสอบพยานอีก6ปาก รอผลการตรวจลายนิ้วมือและประวัติต้องโทษของผู้ต้องหา ด้วยความจำเป็นดังกล่าว จึงขอหมายขังผู้ต้องหาทั้งสองไว้มีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่ 19-30 มี.ค. 2569
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกัน เนื่องจากผู้ต้องไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัว และมีความผิดอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนี
ศาลพิจารณาคำร้องฝากขังแล้วอนุญาตให้ฝากขัง
ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยศาลอาญา พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแล้ว ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่า ร่วมกับพวกกระทำความผิดอย่างอุก อาจร้ายแรง กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน มีเหตุอันควร เชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วจะไปยุ่งเหยิง กับพยานหลักฐานหรือหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาทั้งสอง ให้ยกคำร้อง