ศาลอาญาธนบุรีไม่ให้ประกัน”เเบงค์ “บังคับอดีตแฟนสาวเข้าห้องน้ำถ่ายคลิปขืนใจ เหตุกระทำผิดหลายข้อหา เกรงหลบหนี
วันนี้ (19 มี.ค.) ที่ศาอาญาธนบุรี พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ควบคุมตัว นายจิราภาส หรือแบงค์ กังวาลไกร อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุข่มขู่บังคับข่มขืนอดีตแฟนสาว ก่อนปล่อยคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จำนวนมากว่า เป็นแก๊งทวงหนี้โหด หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 324/2569 ในความผิดฐาน ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบันทึกภาพพรือเสียง การกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และการกระทำนั้น มีการเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารที่บันทึกไว้และ
ข่มขืนใจผู้อื่นให้ กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นและน้ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
มาฝากขังครั้งเเากเป็นเวลา 12 วันต่อศาลอาญาธนบุรี ศาลพิจารณาคำร้องขอฝากขังแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ต่อมาภรรยาผู้ต้องหา ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฝากขัง
ศาลพิจารณาเเล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาถูกกล่าวหากระทำผิดหลายข้อหา ทั้งผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพ ตลอดข้อหา และผู้ร้องคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนี ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว