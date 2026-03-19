รปภ.ประจำตัว "เอกวิทย์" โร่มอบตัวคดีสินบนทองคำ ป.ป.ช. หลังรู้ตัวถูกออกหมายจับ

รปภ.พิเศษประจำตัว "เอกวิทย์" หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาคดีสินบนทองคำ ป.ป.ช. โร่มอบตัว ตำรวจ ปปป. หลังรู้ตัวถูกออกหมายจับ
วันนี้ (19 มี.ค.) ที่ บก.ปปป. นายสุรสิทธิ์ แพเกิดหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนำทองคำหนัก 246 บาท ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมทนายความเดินทางเข้ามอบตัวกับ พ.ต.อ.ภานุมาศ แสงส่ง ผกก.1.บก.ปปป. และพนักงานสอบสวน กก.1.บก.ปปป. หลังทราบข่าวว่า นายสรพงศ์ ถูกออกหมายจับและมามอบตัวกับตำรวจ บก.ปปป.ก่อนหน้านี้แล้ว
ท้้งนี้เมื่อ นายสุรสิทธิ์ มาปรากฏต่อหน้า ตำรวจ กก.1.บก.ปปป.จึงได้จับกุมตามหมายจับ พร้อมแจ้งข้อหา ร่วมกันให้สินบนกับเจ้าพนักงาน ให้ทราบ ก่อนทำบันทึกจับกุมและสอบปากคำ ทั้งนี้หลังสอบปากคำเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวในวงเงิน 105,000 บาท เช่นเดียวกับนายสรพงศ์
สำหรับรายละเอียดคดีของ นายสุรสิทธิ์ พบว่าเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2567 พ.ต.อ.ภาคภูมิ ได้นำทองคำดังกล่าว ไปส่งมอบให้นายเอกวิทย์ ผ่านนายสุรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษประจำตัว ที่ลานจอดรถสมาคมชาวปักษ์ใต้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ด้าน นายอมร กุศล ทนายความของ นายสุรสิทธิ์ แพเกิด หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนนานกว่า 5 ชั่วโมงครึ่งว่า เดิมทีลูกความได้รับหมายเรียกครั้งที่ 1 และได้ทำหนังสือขอเลื่อนเข้าพบเป็นวันที่ 31 มี.ค. นี้
นายอมร กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องพาลูกความเข้ามอบตัวก่อนกำหนด เนื่องจากกรณีของ นายสรพงศ์ วงษ์สุวรรณ ผู้ต้องหาอีกรายที่เข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้ กลับถูกแจ้งว่ามีการออกหมายจับแล้ว ทั้งที่อยู่ระหว่างการขอเลื่อน ตนจึงเกรงว่านายสุรสิทธิ์จะถูกออกหมายจับด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อมาตรวจสอบก็พบว่ามีการออกหมายจับจริงๆ จึงต้องรีบมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในส่วนของการให้ปากคำ นายสุรสิทธิ์ให้การ “ภาคเสธ” โดยนายอมรได้ยื่นหนังสือโต้แย้งอำนาจการสอบสวนในคดีนี้อย่างรุนแรง โดยให้เหตุผลว่า คดีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ หากมีการกระทำผิดร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีจะต้องอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้น
การแยกสำนวน ทนายมองว่าพนักงานสอบสวนไม่สามารถแยกสำนวนคดีได้ และตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานสอบสวนอาจ "หลงประเด็น" ในเรื่องอำนาจการสอบสวน เนื่องจากก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เคยโต้แย้งเรื่องนี้จน ป.ป.ช. มีการตีกลับสำนวนมาแล้ว
"เราได้โต้แย้งแล้วว่าพนักงานสอบสวนอาจไม่มีอำนาจ ทั้งการแจ้งข้อหาหรือการขอหมายจับจากศาลอาญาคดีทุจริตฯ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าต่อ ก็ถือว่าลูกความได้รับความเสียหาย ซึ่งจะพิจารณาดำเนินคดีกลับในภายหลัง" นายอมรกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนได้พิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยตีราคาหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 250,000 บาท ก่อนที่นายสุรสิทธิ์และทีมทนายความจะเดินทางกลับ