อัยการคุ้มครองสิทธิ์ระยอง ให้ความรู้กฎหมาย นศ.นิติศาสตร์ กรุงเทพธนบุรี

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จ.ระยอง ให้ความรู้นศ.คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี วิชาลักษณะพยาน ชี้ต้องเป็นพยานชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงจะรับฟัง
ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (อจ.คช.ระยอง) ในฐานะอาจารย์สอนวิชากฏหมาย ลักษณะพยานหลักฐาน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้บรรยายพิเศษเพื่อทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาคให้แก่นักศึกษากลุ่มโครงการพิเศษ เมื่อเร็วๆนี้
นายเทพประทานพร กล่าวว่าประเด็นข้อพิพาทถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายลักษณะพยาน ในอันที่จะกำหนดวิธีการเกี่ยวกับการนำพยานเข้าสืบเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงในคดีมาก โดยยังได้ระบุถึงความสำคัญของปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงในกฎหมายลักษณะพยานพร้อมกัน โดยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาต้องเป็นพยานที่เกิดขึ้นโดยชอบ ห้ามขู่เข็ญ หลอกลวง จูงใจให้คำมั่นสัญญา หรือโดยไม่ชอบประการอื่น มิฉะนั้นแล้วพยานดังกล่าวจะรับฟังไม่ได้
นอกจากนี้ในการนำสืบพยานบุคคล คู่ความในคดี จะมีการนำเสนอความจริง ต่อศาล ด้วยการซักถามโดยให้พยาน บุคคล เล่าเรื่องราวที่รู้เห็นมาให้ศาลฟังโดยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าถูกต้องแท้จริงหรือไม่ ด้วยการถามค้านเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่พยาน บุคคลได้เบิกความต่อศาลนั้นพยานบุคคลดังกล่าว ได้รู้เห็นเป็นจริงหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ พยานบุคคลดังกล่าวมีอคติหรือไม่ โดยมีสาเหตุ โกรธเคืองกับคู่ความในคดีมาก่อนหรือไม่
ทั้งนี้ในการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้ารับฟังมีความรู้ความ มีความ เข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและสืบสานต่อยอด เป็นนักกฎหมายที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อสังคมได้ พร้อมกันนั้นยังได้ปลูกฝังและบ่มเพาะแนวคิด เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องของความยุติธรรมว่า นักกฎหมายที่ดีต้องเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ เเต่หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา มีข้อขัดข้องเราในฐานะนักกฎหมายต้องให้ความช่วยเหลือโดยให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ยุติธรรม โดยถือหลักเมตตาธรรม
สำหรับการทำหน้าที่อาจารย์บรรยายกฎหมายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งของอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนและนักศึกษา มีความ เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนและดำรงตนในสังคมได้โดยปกติสุข ในสังคมอันจะทำให้สังคมมีความสงบสุขเพราะคนในสังคมตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยการบรรยายสอนหนังศึกษาได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุดเเล้ว