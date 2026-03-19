รวบเดนคุกวิ่งราวทรัพย์ทอง 10 บาท นำไปหลอมแบ่งขายหาเงินเล่นพนันออนไลน์-เปย์หญิง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.บก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.กก.สส.บก.น.6 และ พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน สั่งการให้ ชุดสืบสวน สน.ปทุมวัน และชุดสืบสวน กก.สส.บก.น.6 ร่วมกันจับกุม นายนิรุตม์ วงค์สิงห์โต อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 0221/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2569 ข้อหา “วิ่งราวทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม พร้อมของกลาง รถ จยย.ยี่ห้อ ฮอนด้ารุ่น คลิก 125 ไอ สีเดิม ดำ/แดง ป้ายทะเบียน 8 ขล 2535 กรุงเทพมหานคร 1 คัน โดยจับกุมได้บริเวณหน้าบ้านเช่าไม่มีเลขที่ ซอยวุฒากาศ 43 แขวงจอมทอง เขตบางค้อ กทม.
การจับกุมตัวในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายขี่ จยย.ตามประกบตุ๊กตุ๊ก กระชากสร้อยทอง 10 บาท จากผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมชาว จ.นครสวรรค์ บริเวณแยกมหานคร ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.ชุดสืบสวน สน.ปทุมวัน และ ชุดสืบสวนนครบาล 6 ได้ไล่ติดตามรวบพยายามหลักฐาน จนพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ขออนุมัติหมายจับนายนิรุตม์ เอาไว้ได้ ต่อมาสืบทราบว่าเจ้าตัวได้หลบหนีไปกบดานอยู่ใน ซอยวุฒากาศ 43 แขงจอมทอง เขตบางค้อ กรุงเทพมหานคร ชุดจับกุมจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนกระทั่งพบผู้ก่อเหตุและของกลางรถ จยย.ที่นำไปดัดแปลงเปลี่ยนสีแล้วเป็นที่เรียบร้อย
จากการสอบสวนทราบว่า ภายหลังจากก่อเหตุดังกล่าวได้นำทองคำมาหลอมที่บ้านดังกล่าว จากนั้นได้นำไปขายที่ร้านแห่งหนึ่งที่รับซื้อเศษทอง นาค เงิน โดย แบ่งขายเป็น 2 รอบ รอบแรกได้เงินมา ประมาณ 200,000 กว่าบาท รอบที่ 2 ประมาณ 100,000 กว่าบาท นำเงินไปเล่นเว็บพนัน และเอาไว้เลี้ยงสาวคนสนิทพาไปเที่ยวกินดื่ม ตรวจสอบประวัติเคยก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์พื้นที่ สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 1 เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเดือน ต.ค.ปี 67 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัว ผู้ถูกจับมาที่ ห้องสืบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อทำบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินคดีต่อไป.