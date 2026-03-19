ศาลฎีกายืนยกฟ้องอดีตการ์ด นปช.คดีปาระเบิดสังหาร "พล.อ.ร่มเกล้า" ชี้หลักฐานไม่เพียงพอ ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุน

ศาลฎีกายืนยกฟ้อง อดีตการ์ดแนวร่วมนปช.คดีปาระเบิดฆ่า"พล.อ.ร่มเกล้า" ชี้โจทก์ฟ้องซ้อนกับคดีก่อการร้าย และพยานหลักฐานไม่พอให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิด
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (19 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 608 ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฆ่า พล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม อดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) กับลูกน้อง ระหว่างพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ฟ้อง นายสุขเสก พลตื้ออดีตการ์ด นปช.และลูกน้อง เสธ.แดง ,น.ส.กนกพร ศิริพรรณาภิรัตน์ อดีตผู้ดำเนินรายการทีวีสถานีประชาชน ช่องเอเชียอัพเดต และนายสุรชัย หรือ หรั่ง เทวรัตน์ อดีตแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็นจำเลยที่ 1-3 ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีและใช้เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองกระทำให้ระเบิดเป็นเหตุบุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตาย
โจทก์ฟ้องระบุพฤติการณ์ความผิดสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 – 20 พฤษภาคม 2553 กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ได้ร่วมกันชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อขับไล่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) ให้ลาออกจากตำแหน่ง จนวันที่ 7 เมษายน 2553 อภิสิทธิ์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร และออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพื่อปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกคอกวัวมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
กระทั่งวันที่ 10 เมษายน 2553 นายสุขเสก จำเลยที่ 1 และนายสุรชัย จำเลยที่ 3 กับพวก ร่วมกันมีลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารแบบ M.67 คนละ 3 ลูก ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินและจัดหาระเบิดให้ โดยพวกจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้อื่นด้วยการขว้างระเบิดสังหาร 2 ลูก ใส่เจ้าหน้าที่ทหารขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ เป็นเหตุให้ พ.อ. ร่มเกล้า ธุวธรรม รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รอ. (ขณะนั้น) กับนายทหารรวม 5 นายเสียชีวิต และมีนายทหารอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยพวกจำเลยให้การปฏิเสธ
คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าคดีเป็นการฟ้องซ้อนกับคดีอาญา อ.2542/2553 ของศาลอาญาหรือไม่โดยคดีนี้ เป็นคดีที่นายสุขเสก จำเลยที่ 1 และนายสุรชัย จำเลยที่ 3 ร่วมกับแกนนำนปช.ถูกฟ้องในความผิดฐานก่อการร้ายศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 และ 3 ได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องทั้งสองคดี เป็นการกระทำครั้งเดียวกันคือการขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ พ.อ.ร่มเกล้า และทหารอีก 3 นายถึงแก่ความตายและมีทหารได้รับบาดเจ็บ การกระทำในครั้งเดียวกันดังกล่าวเป็นความผิดต่อชีวิตเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษคดีนี้เป็นนความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย และความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน การกระทำที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 แและ 3 ได้ทำความผิดทั้ง 2 คดี เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ไม่ใช้ความผิดต่างกรรมต่างวาระตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 แต่อย่างใด เมื่อการกระทำความผิดทั้งสองคดีเป็นความผิดกรรมเดียวกัน ฟ้องโจทก์ในคดีนี้ส่นของจำเลยที่ 1 และ 3 เป็นการฟ้องในคดีเดียวกันของคดีหมายเลข อ2542/2553 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล เป็นการฟ้องซ้อน ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าฟ้องในส่วนจำเลยที่ 1 และ 3 เป็นฟ้องซ้อน และพิพากษายืนยกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
และปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนให้จำเลยที่ 1 และ 3กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าคำฟ้องโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยไม่มีรายละเอียดว่าจำเลยที่ 2 ให้การช่วยเหลือด้านการเงินอย่างไร ที่ไหน เมื่อใด แก่บุคคลใด เป็นคำฟ้องที่ไม่มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆคดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานโจทก์ในส่วนนี้ และข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของพยานยังรับฟังไม่ได้ว่า ระเบิดที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขว้างในสถานที่เกิดเหตุ เป็นลูกระเบิดที่อ้างว่าใส่กระเป๋าของจำเลยที่ 3 นำออกมาจากบ้านจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดหาให้และเป็นผู้สนับสนุนกรระทำความผิด และจากคำเบิกความของพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เข้าตรวจค้นบ้านจำเลยที่ 2 พบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อการ์ดของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ 1 ปรากฎอยู่ด้วย ข้อเท็จจริงดังกล่าวรับฟังได้เพียงว่า จำเลยที่ 2 และสามีเป็นผู้มีความคิดเห็นทางการเมืองเดียวกับกลุ่มนปช.ในขณะนั้นเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่สนับสนุนให้รับฟังว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดหาลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารที่คนร้ายใช้กระทำความผิดเป็นคดีนี้ พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องมานั้นศ่าลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายสุขเสก จำเลยที่1 ที่ยิงเครื่องยิงระเบิด M79 ใส่บ้านพักประชาชน สะสมกำลังพล และอาวุธสงครามร้ายแรงฯในการชุมนุมของกลุ่ม นปช.เมื่อปี 2553เพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะนั้น ส่วนนายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก ศาลฎีกาสั่งจำคุก5ปี4เดือนไม่รอลงอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนฯ