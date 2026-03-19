เปิดปฏิบัติการล่าเปโดออนไลน์ รวบ 4 หนุ่มภัยสังคม ถ่ายคลิปอนาจารเด็กขายกลุ่มลับ

ตร.ไซเบอร์เปิดปฏิบัติการล่าเปโดออนไลน์ลุยค้น 4 จุด จับกุม 4 ผู้ต้องหาภัยสังคมถ่ายคลิปอนาจารเด็กขายกลุ่มลับในแพลตฟอร์มต่างๆ
วันนี้ (19 มี.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. พ.ต.อ.ธีรนนท์ แมนมงคล ผกก.กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. หรือ TICAC พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด TICAC การปราบปรามสื่อลามกอนาจารเด็กที่กำลังแพร่ระบาดบนอินเตอร์เน็ต และเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน นำกำลังเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย 4 จุด ทั้งในพื้นที่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่พบตามสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ จึงนำไปสู่การขออนุมัติหมายค้นจากศาล
โดยจุดที่ 1 บ้านพักหลังหนึ่งย่าน ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามหมายค้นศาลอาญามีนบุรี ที่ ค 83/2569 สามารถจับกุม ว่าที่ร้อยตรี นิธิพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี แอดมินกลุ่มเทเลแกรม What The **** พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง ตรวจสอบภายในโทรศัพท์มือถือ พบข้อมูลการเข้าสู่ระบบแอดมินกลุ่มเทเลแกรมดังกล่าว ที่ใช้เผยแพร่คลิปวิดีโอลามกอนาจารจำนวนมาก รวมทั้งสื่อลามกอนาจารที่เป็นของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นอกจากนี้ยังพบสื่อลามกที่คาดว่าเป็นการแอบถ่ายจากในห้องน้ำสาธารณะอีกด้วย รวมทั้งหลักฐานการรับเงินจากการให้คนทั่วไปสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มดังกล่าว
ควบคุมตัวดำเนินคดีฐาน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ และ เพื่อประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน
จุดที่ 2 ห้องพักของชั้น 7 ในคอนโดแห่งหนึ่งย่านสำโรง ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ตามหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 140/2569 สามารถจับกุม นายธฤตกมล (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี เจ้าของบัญชี X ชื่อบัญชี “ta_rittv2” พร้อมด้วยของกลาง อาทิ โทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง IPad Pro จำนวน 1 เครื่อง พร้อมด้วย เสื้อยืดและกางเกงบ็อกเซอร์ของเจ้าตัวที่สวมใส่ขณะถ่ายคลิปวิดีโอลามกอนาจาร
ตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและไอแพด พบคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารของบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวนมาก ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่า คลิปวิดีโอลามกของเด็กบางส่วน ตนเองเป็นผู้ถ่ายไว้เองจากภายในห้องพักดังกล่าวที่ตรวจค้น ก่อนนำไปเผยแพร่ผ่านบัญชีแพลตฟอร์ม X ของตนเอง
ควบคุมตัวดำเนินคดีฐาน ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และ นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
จุดที่ 3 บ้านพักหลังหนึ่งพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามหมายค้นศาลจังหวัดพัทยา ที่ 66/2569 สามารถจับกุม นายเกรียงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี เจ้าของเทเลแกรมชื่อ “Peter O0zet” พร้อมด้วยของกลางได้แก่ โทรศัพท์มือถือ iPhone 6s Plus จำนวน 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ตรวจสอบข้อมูลภายในพบสื่อลามกอนาจารจำนวนมาก รวมทั้งของบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา ในคดีอาญาที่ 105/2569 ลง 23 มกราคม ของ สภ.วังน้อย ซึ่งพบว่าเจ้าตัวได้ขายคลิปวิดีโอลามกอนาจารของผู้เสียหายรายหนึ่งที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง 16 ปี
ควบคุมตัวดำเนินคดีฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก และเพื่อประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน หรือทำให้ แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
และ จุดที่ 4 บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายค้นศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 48/2569 สามารถจับกุม นายภานุพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพท์มือถือ OPPO จำนวน 1 เครื่อง ตรวจสอบข้อมูลภายในพบสื่อลามกอนาจารของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวนมาก พร้อมทั้งภาพถ่ายของเด็กหญิงผู้เสียหายรายหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ว่ามีอายุเพียง 14 ปี
โดยเจ้าตัวรับสารภาพว่า ตนเองเคยถ่ายภาพขณะเปลือยกายของเด็กหญิงวัย 14 ปี ดังกล่าวไว้ เมื่อประมาณปี 2562 ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของตน จากนั้นได้บันทึกภาพและเก็บไว้ตลอดมา จึงควบคุมตัวดำเนินคดีฐาน ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนจากโลกอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันต่อไป