ตม.รวบหนุ่มไต้หวันภัยสังคมก่อคดีโชกโชน เผ่นหนีซุกไทย

สืบ ตม.2 จับหนุ่มชาวไต้หวัน บุคคลเป็นภัยต่อสังคม ที่ทางการไต้หวันต้องการตัว ก่อเหตุหลายคดี หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในไทย
วันนี้ (19 มี.ค.) พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ศรีอ่อน ผกก.2 บก.สส.สตม. พ.ต.ท.รัชกฤช รัมจันทร์ รอง ผกก.2 บก.สส.สตม. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.2 บก.สส.สตม. ร่วมกันจับกุม Mr.HUANG อายุ 28 ปี สัญชาติไต้หวัน ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ตามบัญชีรายชื่อ (Overstay)
สืบเนื่องจากพล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. สั่งการให้ติดตามสืบสวน จับกุมบุคคลต่างด้าวที่มีหมายจับต่างประเทศ และมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข ซึ่งได้รับการประสานจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.สส.สตม. จึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังพื้นที่ จ.ชลบุรี หลังสืบสวนทราบว่า MR.HUANG ได้หลบมาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าว จึงเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งเวลาประมาณ 17.30 น. วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา พบบุคคลที่มีลักษณะ รูปพรรณ ตรงกันกับบุคคลเป้าหมาย จึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จากการตรวจสอบการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงแล้วตามบัญชีรายชื่อจริง จึงแจ้งข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay)
อยู่เกินกำหนดมาแล้ว 748 วัน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี ดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ยังพบอีกว่า MR.HUANG มีคดีที่ประเทศไต้หวัน 3 คดี คดีเกี่ยวกับ ยาเสพติด 2 คดี (จำหน่ายซองกาแฟผสมยาเสพติดหลายชนิด เช่น แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน คีตามีน นิเมตาซีแพม และแคทิโนน) รวมถึงคดีล่วงละเมิดทางเพศ (วางยาพิษนักศึกษาหญิงในเครื่องดื่ม ถูกตัดสินจำคุกไปแล้ว 8 ปี 10 เดือน) เป็นบุคคลเป็นภัยต่อสังคม ที่ทางการไต้หวันต้องการตัวด้วย ถือเป็นการประสานข้อมูลร่วมกันระหว่าง สตม. กับหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดที่เป็นภัยต่อสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ