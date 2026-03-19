"สมชาย-เจ๊แดง" เยี่ยม "ทักษิณ" นับถอยหลังคืนอิสรภาพ ชม "อ.เชน" เรียนรู้งานการเมืองไว

MGR Online - "สมชาย-เจ๊แดง" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" พูดคุยตามประสาญาติพี่น้อง ให้กำลังใจรอวันพักโทษ เอ่ยชม "อ.เชน" มีความสามารถทำงานการเมือง
วันนี้ (19 มี.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อม นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภรรยา เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าเรือนจำฯ พร้อมนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว ซึ่งปัจจุบันนายทักษิณถูกคุมขังกว่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
หลังเข้าเยี่ยมประมาณ 35 นาที นายสมชาย ออกมาเปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมาเยี่ยมตามปกติเนื่องจากไม่ได้พบกันประมาณหนึ่งเดือนกว่าด้วยความความคิดถึง จึงได้มีการสอบถามสารทุกข์สุกดิบและเรื่องราวภายในครอบครัวตามประสาญาติพี่น้อง โดยไม่มีประเด็นหนักใดๆ ที่ต้องหารือกันเป็นพิเศษ ส่วนประเด็นทางการเมือง มีการพูดคุยกันบ้างเนื่องจากนายทักษิณยังคงติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เป็นประจำ แต่ไม่ได้โฟกัสประเด็นใด เพราะตระหนักดีว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปวุ่นวายหรือพูดคุยกับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งผู้ที่เข้าเยี่ยมส่วนใหญ่มีเพียงคนในครอบครัวเท่านั้น ไม่มีบุคคลจากฝ่ายการเมืองเข้ามาเยี่ยมแต่อย่างใด
นายสมชาย เผยว่า สภาพจิตใจของนายทักษิณมีความสดชื่นแจ่มใสและทำใจได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ซึ่งตนได้กล่าวให้กำลังใจในลักษณะของการนับถอยหลังสู่การได้รับอิสรภาพ โดยบอกกับนายทักษิณว่าเราจะไม่นับเศษของเวลาแต่นับเวลาเต็ม ซึ่งคาดว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนหรือภายในเดือน พ.ค. นายทักษิณจะได้รับอิสรภาพอย่างเต็มตัว ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสมาชิกในครอบครัวทุกคนต่างรอคอยด้วยความหวังที่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรือ "อาจารย์เชน" บ้างหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า นายทักษิณได้เอ่ยชมว่า อาจารย์เชนดูมีบุคลิกท่าทางที่ดีขึ้นหลังจากเข้ามาทำงานการเมือง แม้จะเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แต่ก็มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและให้ความใส่ใจในการสืบค้นข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานการเมืองในอนาคต และนายทักษิณก็ได้ฝากให้กำลังใจและชื่นชมในความสามารถ ส่วนเรื่องการบริหารจัดการภายในพรรค เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะวางนโยบายและดำเนินการประชุมกันต่อไป โดยตนอยู่ในฐานะผู้ติดตามและคอยให้กำลังใจลูกชายเท่านั้น
นายสมชาย กล่าวเสริมว่า เรื่องของบ้านเมืองในปัจจุบันต้องฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีคนสมัยใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้เข้ามาพัฒนาประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ หากยังใช้ระบบเดิมโดยไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมก็อาจจะก้าวไม่ทันโลก ซึ่งการสนทนากับนายทักษิณในวันนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นการพูดคุยตามประสาผู้สูงอายุ เนื่องจากนายทักษิณไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถลงมาขับเคลื่อนอะไรได้ เป็นหน้าที่โดยตรงของพรรคเพื่อไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่ยังคงให้ความสนใจติดตามข่าวสาร ในวันที่ 11 พ.ค.อาจจะได้พบกันที่นี่อีกครั้ง