คุมฝากขัง 2 ผู้ร่วมทีมอุ้มฆ่า “ผจก.ท็อป” เผยถูกขู่-กลัวโดนฆ่าปิดปาก จึงยอมทำตาม

ตำรวจ สน.สุทธิสาร คุมตัว 2 ผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุอุ้มฆ่าเผาอำพราง “ผู้จัดการท็อป” ไปขอศาลฝากขัง เผยถูกหลอกใช้ โดนขู่บังคับ และกลัวโดนฆ่าปิดปาก จึงจำใจต้องทำตาม
วันนี้ (19 มี.ค.) พนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ควบคุมตัวนายนฤสรณ์ และนายสมยศ สองผู้ต้องหาในคดีร่วมขบวนการอุ้มเผาอำพรางร่าง นายรุทธ์ หรือ ท๊อป อายุ 46 ปี ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เดินทางไปยังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก เพื่อยื่นคำร้องขออำนาจศาลฝากขังผัดแรก
ระหว่างการคุมตัว นายนฤสรณ์ได้เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและอัดอั้น โดยระบุว่า ตนเองถูกหลอกใช้ให้มายังจุดนัดพบ แต่เมื่อมาถึงกลับพบว่า นายรุทธ์ กลายเป็นศพไปแล้ว ตนรู้สึกตกใจแทบสิ้นสติและพยายามจะหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทว่ากลับถูก ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ พูดข่มขู่ด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า ถ้าไม่อยากเป็นศพรายต่อไป ก็ต้องช่วยกัน พร้อมบังคับให้ช่วยกันแบกร่างไร้วิญญาณไปทิ้งไว้ในบ้านร้าง ตนและพวกจำใจต้องทำตามเพราะกลัวถูกฆ่าปิดปาก และไม่แน่ใจว่า ในขณะนั้น ว่าที่ร้อยตรีภูเมธมีอาวุธปืนติดตัวอยู่หรือไม่
นายนฤสรณ์ยังเปิดเผยทิ้งท้ายถึงพฤติการณ์สุดสะเทือนใจว่า หลังจากที่พวกตนช่วยกันย้ายศพเสร็จสิ้น ว่าที่ร้อยตรีภูเมธกลับมีท่าทีนิ่งเฉยอย่างน่าประหลาด โดยยืนเล่นโทรศัพท์มือถือและบ่นพึมพำกับตัวเองคนเดียวอย่างไม่สะทกสะท้าน ก่อนที่พวกตนจะอาศัยจังหวะขอตัวแยกย้ายกลับมาด้วยความหวาดกลัวและเครียดจัดจนนอนไม่หลับ
ในส่วนของการดำเนินคดีกับนายต้น (นามสมมติ) ผู้ต้องหา อายุ 17 ปี พนักงานสอบสวนแยกตัวส่งฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว ส่วนนายสรพงษ์ หรือ บังมัด อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาอีก 1 รายที่ยังหลบหนี ชุดสืบสวนระบุว่า ยังกบดานอยู่ในประเทศไทย และกำลังเร่งกดดันล่าตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด