ตำรวจป่าไม้สกัดจับแก๊งลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ยึดลิงแสม 37 ตัว

ตำรวจ ปทส.สกัดจับขบวนการลักลอบค้าลิงแสมข้ามชาติ ซิ่งเก๋งชนรถเจ้าหน้าที่ ตามยึดลิงได้ 37 ตัว คนขับวิ่งหนี ทิ้งเพื่อนไว้ในรถ สารภาพนำส่งพ่อค้าชายแดนอรัญประเทศได้ค่าจ้าง 3 พันบาท
วันนี้ (18 มี.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.กรกช ยงยืน รอง ผกก.2 บก.ปทส. และ พ.ต.ท.นัธทวัฒน์ สุรนารถ สว.กก.2 บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายสุพจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปีพร้อมของกลางลิงแสม จำนวน 37 ตัว บรรจุอยู่ในถุงตาข่าย ซุกซ่อนภายในรถยนต์นิสสัน ทิด้า สีดำ-เทา จำนวน 1 คัน ได้บริเวณพื้นที่ หมู่ 2 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. ได้รับการประสานข้อมูลจากหน่วยงาน U.S. Fish and Wildlife Service ประจำกรุงเทพฯ ว่ามีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง เตรียมลำเลียงสัตว์จากพื้นที่ภาคตะวันตก มุ่งหน้าสู่ชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าระวัง กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยขับผ่านบริเวณแยกน้ำซับ จึงแสดงตัวขอตรวจค้น แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีอย่างรวดเร็ว ขับย้อนศร และพยายามขับเบียดชนรถของเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนี
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงใช้ยุทธวิธีไล่ติดตามและสกัดกั้นอย่างระทึก ก่อนจะสามารถหยุดรถคันดังกล่าวไว้ได้ แต่คนขับได้เปิดประตูกระแทกรถเจ้าหน้าที่ ก่อนวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้ ขณะที่ภายในรถพบ นายสุพจน์ นั่งโดยสารมาด้วย จึงควบคุมตัวไว้ได้ จากการตรวจค้นพบลิงแสม จำนวน 37 ตัว อยู่ภายในถุงตาข่าย เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายชื่อ “อู๋” ซึ่งเป็นคนขับรถที่หลบหนี ไปในราคา 3,000 บาท เพื่อให้นั่งรถมาเป็นเพื่อน และช่วยลำเลียงลิงแสมทั้งหมดไปส่งที่ชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยไม่มีเอกสารการครอบครองแต่อย่างใด เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสระแก้ว ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป