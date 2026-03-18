มอบตัวแล้ว หนุ่มลากสาวเข้าห้องน้ำ บังคับขืนใจขัดดอก ถ่ายคลิปปล่อยว่อนโซเชียล

หนุ่มวัย 28 ปี ทนแรงกดดันไม่ไหวเข้ามอบตัวกับตำรวจ สน.ท่าข้าม ยอมรับเป็นคนลากสาวเข้าห้องน้ำ บังคับขืนใจแลกขัดดอก ถ่ายคลิปนำไปปล่อยลงโซเชียล
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กซ้อเปา แฉพฤติกรรมแก๊งเงินกู้นอกระบบ ทวงหนี้ถึงที่ทำงาน กดดันลูกหนี้อย่างหนัก ลากเข้าห้องน้ำพาไปขัดดอก ปรากฏคลิปเหตุการณ์หญิงสาวรายหนึ่งถูกกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบตามทวงหนี้ถึงสถานที่ทำงาน ก่อนจะโดนลากพาเข้าไปในห้องน้ำเพื่อเคลียร์เรื่องหนี้สิน จากข้อมูลที่ถูกแชร์ในโซเชียลระบุว่า กลุ่มเงินกู้ดังกล่าวมีพฤติกรรมตามทวงดอกเบี้ยอย่างหนัก หากลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายทันเวลาจะถูกบังคับและกดดันในลักษณะที่เข้าข่ายการข่มขืนบังคับจิตใจ อีกทั้งเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ยังมีคลิปอื่นที่ปรากฏว่าลูกหนี้ถูกตามทวงหนี้ถึงที่ทำงานเช่นกันนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (18 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 สั่งการให้ พ.ต.อ.วิชยานนท์ เอกตาแสง ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ธนกร จันรอด รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ไกรฤกษ์ สิทธิโชติ สว.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.บัญชา ปิยะศักดิ์สกุล สว.สส.สน.ท่าข้าม ร.ต.อ.ภูมิยศ โพธิ์เย็น รอง สว.สส.สน.ท่าข้าม พร้อมชุดสืบสวน สน.ท่าข้าม ร่วมกันจับกุมตัว นายจิราภาส (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 324/2569 ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้าย และมีการบันทึกภาพหรือเสียงไว้ ข่มขืนใจผู้อื่นฯ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกอันประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ฯ หลังผู้ต้องหาเข้ามอบตัวที่ สน.ท่าข้าม
โดยคดีนี้เกิดขึ้นหลังผู้เสียหาย ให้การว่า รู้จักและคบหากับผู้ต้องหาผ่านแอพพลิเคชั่นหาคู่ และมีการยืมเงินระหว่างกันประมาณ 700,000 บาท ต่อมาได้เลิกรากัน ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2568 ผู้ต้องหาได้ติดตามผู้เสียหาย กระชากโทรศัพท์มือถือ และบังคับพาไปยังห้องน้ำบริเวณที่พัก ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและข่มขู่ โดยอ้างเรื่องหนี้สินเป็นเงื่อนไข บังคับให้ผู้เสียหายกระทำทางเพศ ซึ่งผู้เสียหายยอมเนื่องจากเกรงกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้รับแจ้งว่ามีคลิปวิดีโอของตนถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์ม อาทิ เพจเฟซบุ๊ก “อาสาปทุม” บัญชี X (Twitter) ชื่อ “หลวงพี่จัสตินWDUM” ตรวจสอบพบอย่างน้อย 5 คลิป โดยบางคลิปเป็นเหตุการณ์ระหว่างคบหาที่ผู้เสียหายยินยอมให้บันทึกภาพ แต่ไม่ได้ยินยอมให้นำไปเผยแพร่ และบางคลิปเป็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ ซึ่งผู้เสียหายไม่ยินยอมทั้งการกระทำและการบันทึกภาพ ผู้เสียหายเชื่อว่า นายจิราภาส อดีตแฟนหนุ่มของผู้เสียหาย ครอบครัวทำงานร้านทอง ผู้ต้องหาเป็นผู้บันทึกและครอบครองคลิปดังกล่าว
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว และได้ประสานฝ่ายสืบสวนดำเนินการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานและเส้นทางการเผยแพร่ (IP/Account) เตรียมขอข้อมูลจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ติดตามตัวผู้ต้องหาและตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม จนกระทั่งวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ได้ขออนุมัติศาลอาญาธนบุรีออกหมายจับ ศาลได้อนุมัติตามหมายจับ ที่ 324/2569
ชุดสืบสวนได้ติดตามผู้ต้องหารายนี้อย่างต่อเนื่อง จนผู้ต้องหาทนแรงกดดันไม่ไหว เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพกรณีดังกล่าว จากนั้นได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ด้าน พ.ต.อ.วิชยานนท์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ทางพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ได้ทำการขออนุมัติหมายจับภายหลังจากผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ จนกระทั่งได้รับมอบตัวดังกล่าว ไม่ใช่กรณีเกี่ยวกับแก๊งทวงหนี้โหดแต่อย่างใด เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคล
อย่างไรก็ตาม จากการซักถามผู้ต้องหารับเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และเป็นผู้ถ่ายคลิปไว้ ทางพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม จะควบคุมตัวฝากขังพรุ่งนี้