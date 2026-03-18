รวบอีก 3 ราย ทีมอุ้มฆ่าเผาอำพราง “ผู้จัดการท็อป” สารภาพได้ค่าจ้างคนละ 2 พัน ล่าตัวอีก 1

ตำรวจตามจับกุมอีก 3 ราย ผู้ร่วมก่อเหตุแก๊งอุ้มฆ่าเผาอำพราง “ผู้จัดการท็อป” สารภาพแค่ร่วมอำพรางศพไม่ลงมือฆ่า ได้ค่าจ้างคนละ 2 พันบาท เร่งคิดตามตัวอีก 1 ราย
วันนี้ (18 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วยทีมสืบสวนนครบาล ควบคุมตัวผู้ต้องหา 3 ราย ประกอบด้วย นายนฤสร หรือนายสร) อายุ 23 ปี นายสมยศ และนายต้น เยาวชนอายุ 17 ปี มาสอบปากคำที่ สน.สุทธิสาร โดยมี พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ร่วมสอบปากคำ
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การเป็นประโยชน์โดยรับสารภาพว่า ร่วมกันเคลื่อนย้ายและซ่อนเร้นอำพรางศพจริง โดยนำร่างนายรุทธ์ ผู้เสียชีวิต ไปยังบ้านร้างในจังหวัดลพบุรีเพื่อทำลายหลักฐาน แต่ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงมือฆ่าหรือเป็นคนจุดไฟเผาศพโดยตรง ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่า ถูกชักชวนจากหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
โดยตอนแรกอ้างว่าจะพาไปทำงานทั่วไป แต่เมื่อไปถึงจึงทราบว่าให้ช่วยเคลื่อนย้ายศพ โดยได้รับค่าตอบแทนเพียงคนละประมาณ 2,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ตำรวจได้แจ้งข้อหา ร่วมกันซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพฯ และเตรียมส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้
ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 1 ราย คือ นายสร อายุ 40 ปี (ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 115/2569) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญยังคงหลบหนี จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรพบว่าเป็นบุคคลอันตราย มีหมายจับค้างเก่าของศาลอาญาธนบุรี เมื่อปี 2567 ในความผิดต่อชีวิต และ พ.ร.บ.อาวุธปืน ซึ่งเป็นการหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ด้าน พล.ต.ต.พัลลภ ระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี ซึ่งเชื่อว่ายังอยู่ในประเทศ ส่วนหลักฐานสำคัญคือโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องของผู้ตาย ขณะนี้อยู่ในมือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อกู้ข้อมูลหาความเชื่อมโยงถึงมูลเหตุจูงใจในการสังหารครั้งนี้ หากพบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมมีส่วนรู้เห็นกับการฆาตกรรม จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทันที