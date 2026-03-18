กองปราบรวบเอเย่นต์ยานรกเมืองคอน พัวพันขนยาบ้าเครือข่ายม้งเกือบ 6 ล้านเม็ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



กองปราบเด็ดปีกขบวนการค้ายานรกเมืองคอน รวบผู้ต้องหาตามหมายจับปฏิทิน ปปส. ลำดับที่ 175 พัวพันขนยาบ้าเครือข่ายม้งเกือบ 6 ล้านเม็ด

วันนี้ ( 18 มี.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัยผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายนฤเบศร์ อายุ 32 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 952/2566 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 ข้อหา "สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน โดยมีลักษณะเป็นการกระทำตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น อันเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรม , ร่วมกันฟอกเงิน" และยังเป็นผู้ต้องหาตามประกาศจับตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ลำดับที่ 175 ประจำปี 2569 ได้ในพื้นที่ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจาก วันที่ 24 ม.ค.66 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติด เป็นชาวม้ง บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จะขนยาบ้าจำนวนมากจากชายแดนผ่าน อ.เมืองเชียงราย จึงวางกำลังเฝ้าสกัดกั้นพบรถกระบพ 2 คัน รถเก๋ง 1 คัน ขับตามกันมาบนถนนพหลโยธิน พื้นที่ อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงสกัดรถทั้ง 3 คันเอาไว้ ตรวจสอบภายในรถ พบยาบ้า 5,914,000 เม็ด จึงจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 5 ราย ก่อนสอบสวนขยายผลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนทราบว่านายนฤเบศร์ ร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6.บก.ป.ได้รับแจ้งว่าพบนายนฤเบศร์ พักอยู่ที่บ้านดังกล่าว จึงเข้าจับกุมได้ดังกล่าว

สอบสวนนายนฤเบศร์ ให้การรับสารภาพ
ตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติ พบเคยถูกดำเนินคดี เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปี 2555 ,ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1 สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปี 2555 และข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปี 2565 จึงนำตัวส่ง สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ดำเนินคดีกฎหมายต่อไป





