ปทส.รวบ 2 ผัวเมียลอบค้าตะกรุดหนังเสือโคร่งออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจ ปทส.บุกรวบ 2 ผัวเมียค้าตะกรุดหนังเสือโคร่งผ่านพิธีปลุกเสก ยึดของกลางจำนวนมาก


วันนี้ (18 มี.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.วิศิษฐ์ พลบม่วง รอง ผบก.ปคม.รรท.รอง ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายอัครเดชฯ และ น.ส.ขนิษฐาฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ในข้อหา “ร่วมกันค้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งใน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนสืบทราบว่า มีการประกาศขายเครื่องรางของขลังที่ทำจากซากสัตว์ป่าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยนำหนังเสือโคร่งมาตัดแบ่งเพื่อทำเป็น "ตะกรุดหนังเสือ" พร้อมทำพิธีปลุกเสกสร้างความน่าเลื่อมใส เพื่อส่งขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่นิยมสะสมเครื่องรางจากซากสัตว์

ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งใน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมารถจับกุมนายอัครเดชฯ และ น.ส.ขนิษฐาฯ พร้อมของกลาง แผ่นหนังเสือโคร่ง ขนาดใหญ่ 29x22 นิ้ว และ 13x13 นิ้ว อย่างละ 1 ผืน, ​เศษหนังเสือ ที่ถูกตัดแบ่งแล้วกว่า 160 ชิ้น บรรจุในกล่องพลาสติก, ​ตะกรุดหนังเสือสำเร็จรูปเตรียมส่งลูกค้า 17 ดอก, ​อุปกรณ์การผลิต กรรไกร, ไม้บรรทัด และส่วนประกอบตะกรุดอีกจำนวนมาก จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา นายอัครเดชฯ และ น.ส.ขนิษฐาฯ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งเสือโคร่งถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 158 การครอบครองหรือค้าซากมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาที่มาของหนังเสือดังกล่าวต่อไป




