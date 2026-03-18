ออกหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย ร่วมแก๊งอุ้มฆ่าเผาอำพราง “ผู้จัดการท็อป”

ตำรวจ สน.สุทธิสาร เดินทางไปศาลขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย ร่วมมือแก๊งก่อเหตุอุ้มฆ่าเผาอำพราง “ผู้จัดการท็อป”
จากกรณีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่า นายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือท็อป อายุ 46 ปี ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ จากบริเวณลานจอดรถบ่อตกกุ้ง ซอยรัชดา 18 แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า มีการจัดฉากอุ้มนายรุทธ์ออกไปจากบ่อตกกุ้ง มุ่งหน้าไปยัง จ.สมุทรปราการ
กระทั่งเมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามไปจนพบศพนายรุทธ์ ในสภาพถูกเผานั่งยาง เหลือเพียงโครงกระดูก อยู่ภายในห้องน้ำของบ้านร้าง ในไร่ไบคาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ต่อมาตำรวจสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด 10 ราย โดยมี นายสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา หรือตั้น อายุ 46 ปี เป็นผู้บงการว่าจ้างกลุ่มคนร้ายอีก 8 คน ซึ่งทั้งหมดถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สปป.ลาว สามารถจับกุม ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ เงินศรีชัย หรืออาร์ต อายุ 48 ปี หัวหน้าทีมอุ้ม ก่อนประสานตำรวจไทยไปรับตัวกลับมาดำเนินคดี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (18 มี.ค.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.ท.อธิพงศ์ ศรีโพธิ์ สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร เดินทางไปยังศาลอาญารัชดา เพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหา อีก 2 ราย คือ นายสรพงษ์ สร้อยธรรมา อายุ 40 ปี อาชีพบอดี้การ์ด โดยศาลอนุมัติหมายจับเลขที่ 115/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 69 ในข้อหาร่วมกันลักลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตาย หรือเหตุแห่งการตาย ร่วมกันโดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ส่วนรายที่ 2 เป็นชายไม่ทราบชื่อ โดยออกหมายจับตามภาพปรากฏ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 116/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 69 ในข้อหาเดียวกัน