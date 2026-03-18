"ดีเอสไอ" ประสาน สถาบันนิติวิทย์ ขอหลักฐานเพิ่มเตรียมปิดแฟ้มคดี "แตงโม"

MGR Online - คณะพนักงานสืบสวนคดี "แตงโม" เดินทางพบ สถาบันนิติวิทยศาสตร์ ประสานขอหลักฐานเพิ่มเติม ภาพถ่ายเจอร่างวันแรก แย้มมีตัวละครเพิ่ม
วันนี้ (18 มี.ค.) เวลา 11.00 น. พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนข้อเท็จจริงคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" อดีตนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิต ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 (คดีสืบสวนที่ 20/2568) เดินทางมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อประสานขอพยานหลักฐานสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม นำมาประกอบการสืบสวนคดี
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวว่า ดีเอสไอดำเนินการสืบสวนมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้รวบรวมพยานหลักฐานจากการสืบสวน 2 คดีที่อยู่กับดีเอสไอ รวมทั้งคำพิพากษาของศาลจำนวน 5 คดี แบ่งเป็นคดีหลักที่จังหวัดนนทบุรี 2 ศาล และคดีที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ถูกฟ้องศาลอีก 3 ศาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 คดี โดยพบว่าคำให้การของพยานบุคคลในแต่ละคดีนั้นมีความขัดแย้งกันบางส่วน จึงทำให้คณะพนักงานสืบสวนนำพยานหลักฐานบางส่วนมาตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เช่น พยานรูปภาพ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในข้อมูลข้อเท็จจริง
"รวมทั้ง ได้ขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากสถาบันที่วิทยาศาสตร์ เป็นภาพที่พบเจอร่างของแตงโมครั้งแรก และข้อมูลบันทึกคำให้การของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในวันพบศพ เพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาล จึงไม่มีข้อมูลตรงนี้ ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการรวบรวมส่งให้คณะพนักงานสืบสวน ดีเอสไอ ในภายหลัง แต่ยืนยันว่าไม่นาน คาดว่าจะได้เร็วๆ นี้"
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวอีกว่า สำหรับการสืบสวนที่ผ่านมานั้น เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงกับคณะพนักงานสืบสวน ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะนำไปสนับสนุนหลักฐานจากพยานบุคคลที่เราได้ดำเนินการสืบสวน รวมทั้งพยานแวดล้อมที่ ดีเอสไอ เคยลงเรือเก็บพยานหลักฐานก่อนหน้านี้ ซึ่งหากข้อมูลที่ได้มาสอดคล้องกัน เราก็จะสามารถเห็นภาพได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดเหตุ
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวต่อว่า ในส่วนภาพถ่ายร่างของแตงโม ภัทรธิดา เราไม่เคยเห็นและได้ภาพชุดนี้มาก่อน โดยสาเหตุที่ต้องมาขอกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเราได้ข้อมูลจากการสอบพยานและคำพิพากษา ทำให้ต้องมาขอข้อมูลดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นดีที่เราจะสามารถสรุปข้อมูลในวันเกิดเหตุได้เป็นอย่างดี
"ส่วนจะส่งให้คณะพนักงานสืบสวนเมื่อไหร่นั้น ทางสถาบันฯ ระบุว่า เมื่อดำเนินการรวบรวมเสร็จแล้ว จะรีบส่งให้คณะพนักงานสืบสวนทันที ดังนั้น วันนี้เราจึงยังไม่ได้พยานหลักฐานชุดดังกล่าว เป็นเพียงแค่มาคุยว่า เราต้องการรายละเอียดพยานหลักฐานอะไรบ้าง เพื่อสอดคล้องกับการสืบสวนของเราหรือมีหลักฐานส่วนไหนที่ขัดแย้งกับการสืบสวนของเรา"
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวเสริมว่า เมื่อคณะพนักงานสืบสวนได้ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์มาแล้ว ก็จะทำการประชุมคณะพนักงานสืบสวนอีกครั้ง เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียด โดยเฉพาะนำมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลของคุณแม่แตงโมที่ให้ผ่านทนายความที่มีเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะดูว่ามีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกไหม ถ้ามีส่วนใดที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงต่อไป
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าข้อมูลที่ได้จากคุณแม่แตงโมมีอะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราต้องการครบถ้วนแล้ว เหลือแต่เพียงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบเสริมกับข้อมูลของคุณแม่แตงโม เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อมูลชุดท้ายจากคุณแม่แตงโม ซึ่งคาดว่าจะได้ในช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวอีกว่า ตลอดเวลาช่วง 1 ปีที่ทางคณะพนักงานสืบสวน ดีเอสไอ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและสืบสวนคดีแตงโม ภัทรธิดา ข้อมูลต่างๆ ที่เราได้มาก็พอที่จะได้คำตอบที่เราสามารถนำมาดำเนินการตามข้อร้องเรียนที่เราได้รับมา แต่จากการมาขอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในวันนี้ จึงทำให้การแถลงข่าวสรุปสำนวนการสืบสวนคดีนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อน จากเดิมที่กำหนดเอาไว้ในช่วงเดือน เม.ย. เพื่อรอให้ได้พยานหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ในคำให้การของคุณแม่แตงโมที่มามอบให้คณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอเพิ่มเติม หมายความว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือตัวละครเพิ่มเติมอีกหรือไม่ พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวว่า จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาจากทำให้การของคุณแม่แตงโม ซึ่งพอเปิดเผยได้เพียงแค่ว่าเป็นคนนอกเรือ แต่รายละเอียดไม่สามารถลงลึกได้เพราะเป็นความลับและอาจกระทบกับบุคคลอื่น
ทั้งนี้ คดีการเสียชีวิตของแตงโม ภัทรธิดา ยังไม่เป็นคดีพิเศษแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การตั้งเรื่องสืบสวน ซึ่งปลายทางของคณะพนักงานสืบสวน คือ การสรุปสำนวนว่า เราจะไปในแนวทางใด หากพิจารณาเป็นคดีพิเศษ ก็จะส่งให้คณะกรรมการคดีพิเศษ ดีเอสไอ เป็นผู้พิจารณาต่อไปว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ แต่หากไม่เห็นว่าเป็นคดีพิเศษ ก็จะมีแนวทางอื่นตามกฎหมายที่รองรับ
แต่อย่างไรก็ตาม คณะพนักงานสืบสวนจะสรุปปลายทางเป็นอย่างไร จะแถลงให้สื่อมวลชนทราบภายหลัง เชื่อว่าภายใน เม.ย.ก็พอจะให้คำตอบได้ ถ้าได้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานจากคุณแม่แตงโมชุดสุดท้ายอย่างครบถ้วน แต่ยืนยันว่า การสืบสวนในช่วงที่ผ่านมา เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากและสอดคล้องกับประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามา
ทั้งนี้ เราจะต้องนำมาร้อยเรียงสรุปสำนวนอีกที โดยเราจะลงลึกในรายละเอียดอย่างครบถ้วน รอบคอบ และสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง เบื้องต้นตอนนี้เราสามารถสรุปสำนวนคดีได้ไปมากถึง 300 หน้า