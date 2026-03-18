ผบ.ตร.เยี่ยม ตชด.เจ็บสาหัสใน ICU มอบขาเทียม “พล.ต.ท.วิศิษฏ์” อดีต EOD ผู้กล้า ย้ำไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผบ.ตร.เยี่ยม ตชด.แนวหน้าที่ยังรักษาตัวต่อเนื่องในไอซียู และเป็นประธานมอบขาเทียมให้กับ “พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี” อดีต EOD ผู้กล้าชายแดนใต้ ย้ำชัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เสียสละ

วันนี้ (18 มี.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าเยี่ยมอาการของ ด.ต.อุดม อ้วนผุย ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ฐานปฏิบัติการต้นไทร จ.ศรีสะเกษ โดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณศีรษะ ขณะนี้ยังคงรักษาตัว ณ ห้องไอซียู ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลตำรวจ โดยได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของ ด.ต.อุดมฯ ยืนยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ทอดทิ้ง จะดูแลรักษาพร้อมดูแลสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่


จากนั้นเวลา 09.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานพิธีมอบขาเทียมให้กับ พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี อดีตข้าราชการตำรวจชุด EOD กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุลอบวางระเบิดขณะลาดตระเวนเส้นทางรถไฟในภาคใต้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนต้องตัดขา โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ ร่วมพิธี

ทั้งนี้ ด.ต.วิศิษฏ์ บัวศรี ซึ่งปัจจุบันได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจกรณีพิเศษ เป็น พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว, สมาคมตำรวจ โดย พล.ต.อ.ทองสอง และมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบริจาคเงินสมทบผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงทำให้เกิดการจัดทำขาเทียมในครั้งนี้


ผบ.ตร.กล่าวว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ขอบพระคุณในความเมตตาของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ที่ร่วมมอบโอกาสและความหวังใหม่ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้กล้าหาญ พร้อมกันนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชา ขอแสดงความเคารพอย่างสูงจากใจจริงไปยัง พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี และครอบครัว ตลอดจนครอบครัวของข้าราชการตำรวจทุกนาย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ

พวกเราทุกคนตระหนักดีว่า เบื้องหลังความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนาย คือความอดทน ความเข้มแข็ง และความเสียสละอย่างยิ่งของครอบครัว ซึ่งเปรียบเสมือนพลังใจและเกราะคุ้มครองที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ได้อย่างเต็มกำลังและภาคภูมิ


นอกจากนี้ ผบ.ตร. กล่าวว่า การมอบขาเทียมในครั้งนี้ มิได้เป็นเพียงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของพวกเราทุกคน ที่จะยืนหยัดเคียงข้างกันในฐานะครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของ พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี หรือครอบครัวของข้าราชการตำรวจท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่านล้วนเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติยศอันทรงคุณค่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแท้จริง ขอยืนยันว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เสียสละ” และจะยืนหยัดดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างสมเกียรติและต่อเนื่องตลอดไป
ผบ.ตร.เยี่ยม ตชด.เจ็บสาหัสใน ICU มอบขาเทียม "พล.ต.ท.วิศิษฏ์" อดีต EOD ผู้กล้า ย้ำไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละ
