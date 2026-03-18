ผบ.ตร.เยี่ยม ตชด.เจ็บสาหัสใน ICU มอบขาเทียม “พล.ต.ท.วิศิษฏ์” อดีต EOD ผู้กล้า ย้ำไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละ

ผบ.ตร.เยี่ยม ตชด.แนวหน้าที่ยังรักษาตัวต่อเนื่องในไอซียู และเป็นประธานมอบขาเทียมให้กับ “พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี” อดีต EOD ผู้กล้าชายแดนใต้ ย้ำชัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เสียสละ
วันนี้ (18 มี.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าเยี่ยมอาการของ ด.ต.อุดม อ้วนผุย ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ฐานปฏิบัติการต้นไทร จ.ศรีสะเกษ โดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณศีรษะ ขณะนี้ยังคงรักษาตัว ณ ห้องไอซียู ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลตำรวจ โดยได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของ ด.ต.อุดมฯ ยืนยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ทอดทิ้ง จะดูแลรักษาพร้อมดูแลสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่
จากนั้นเวลา 09.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานพิธีมอบขาเทียมให้กับ พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี อดีตข้าราชการตำรวจชุด EOD กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุลอบวางระเบิดขณะลาดตระเวนเส้นทางรถไฟในภาคใต้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนต้องตัดขา โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ ร่วมพิธี
ทั้งนี้ ด.ต.วิศิษฏ์ บัวศรี ซึ่งปัจจุบันได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจกรณีพิเศษ เป็น พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว, สมาคมตำรวจ โดย พล.ต.อ.ทองสอง และมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบริจาคเงินสมทบผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงทำให้เกิดการจัดทำขาเทียมในครั้งนี้
ผบ.ตร.กล่าวว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ขอบพระคุณในความเมตตาของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ที่ร่วมมอบโอกาสและความหวังใหม่ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้กล้าหาญ พร้อมกันนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชา ขอแสดงความเคารพอย่างสูงจากใจจริงไปยัง พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี และครอบครัว ตลอดจนครอบครัวของข้าราชการตำรวจทุกนาย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ
พวกเราทุกคนตระหนักดีว่า เบื้องหลังความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนาย คือความอดทน ความเข้มแข็ง และความเสียสละอย่างยิ่งของครอบครัว ซึ่งเปรียบเสมือนพลังใจและเกราะคุ้มครองที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ได้อย่างเต็มกำลังและภาคภูมิ
นอกจากนี้ ผบ.ตร. กล่าวว่า การมอบขาเทียมในครั้งนี้ มิได้เป็นเพียงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของพวกเราทุกคน ที่จะยืนหยัดเคียงข้างกันในฐานะครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของ พล.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวศรี หรือครอบครัวของข้าราชการตำรวจท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่านล้วนเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติยศอันทรงคุณค่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแท้จริง ขอยืนยันว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เสียสละ” และจะยืนหยัดดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างสมเกียรติและต่อเนื่องตลอดไป