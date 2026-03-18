จับสาว18 มงกุฎ ปลอมเล่มทะเบียนรถ หลอกขอสินเชื่อ 3 แสน -โยง จนท.ขนส่งเอี่ยว

ตำรวจเศรษฐกิจบุกรวบสาวแสบ! ปลอมเล่มทะเบียนรถยนต์ ยื่นขอสินเชื่อบริษัทสูญเงิน 3 แสน พบพิรุธโยงเจ้าหน้าที่ขนส่งร่วมเอี่ยวด้วย
วันนี้ (18 มี.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.บก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นางสาวอรวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครนายก ที่ จ.25/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ และร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม” ได้บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี 2566 บริษัทสินเชื่อรายหนึ่งได้เข้าแจ้งความว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาหลอกลวง โดยนำเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ถูกแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มาเป็นชื่อของ นางสาวอรวรรณ เพื่อใช้เป็นหลักประกันยื่นขอสินเชื่อ 300,000 บาท เมื่อบริษัทหลงเชื่อและอนุมัติเงินให้ไป กลับพบว่าผู้ต้องหาเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ตามกำหนด
เมื่อบริษัทตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า รถยนต์คันดังกล่าวไม่ใช่ของ นางสาวอรวรรณ แต่เป็นของบุคคลอื่น ซึ่งเล่มทะเบียนที่นำมาแสดงนั้นมีการปลอมแปลงข้อมูลภายในอย่างแนบเนียน ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขอศาลออกออกหมายจับ และติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนเบื้องต้น นางสาวอรวรรณให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่า ญาติชื่อ "สายชล"ผู้ต้องหาอีกรายที่เข้ามอบตัวก่อนหน้านี้ ได้มาชักชวนให้ใช้ชื่อตนเองสวมเป็นเจ้าของรถ โดยอ้างว่ารู้จักกับคนในสำนักงานขนส่งสามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อในเล่มให้ได้ เพื่อนำไปยื่นกู้เงิน โดยตนเองได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนเพียง 5,000 - 10,000 บาทเท่านั้น จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป