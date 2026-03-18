รวบอดีตหนุ่มประกันฯแสบ! แอบโอนเงินครูเกษียณเข้ากระเป๋าตัวเองกว่า 2 แสน

กองปราบตามรวบอดีตตัวแทนบริษัทประกันชีวิต แอบโอนเงินครูเกษียณเข้ากระเป๋าตัวเองกว่า 2 แสน หลังไว้ใจมอบหมายให้ช่วยทำธุรกรรมทางโทรศัพท์
วันนี้ (18 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ต.สหรัฐ ยิ่งยวด สว.กก.2 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายทศพล อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ 9/2569 ลงวันที่ 16 ม.ค.69 ข้อหา “ลักทรัพย์โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และฉ้อโกง” ได้บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้เมื่อปี 2566 ขณะ นายทศพล ผู้ต้องหาทำงานเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต ได้เข้าไปตีสนิทกับผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการครูเกษียณ ชักชวนให้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยอาศัยจุดอ่อนที่ผู้เสียหายเป็นผู้สูงอายุและไม่ชำนาญการทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน นายทศพล จึงอาสาเป็นคนจัดการให้ทุกอย่าง ตั้งแต่การใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายกดโอนเงินจากบัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกัน
ต่อมาเมื่อเหยื่อเริ่มตายใจ นายทศพลได้ออกอุบายซ้ำ อ้างว่า "ขอช่วยซื้อประกันเพิ่มเพื่อทำยอด" โดยรับปากจะทยอยคืนเงินให้ภายหลัง ด้วยความใจดีและไว้ใจ ครูเกษียณรายนี้จึงยอมให้จัดการเหมือนเดิม ทว่าในจังหวะเผลอ นายทศพลกลับแอบโอนเงินจากบัญชีของเหยื่อเข้าบัญชีของตัวเอง แทนที่จะเข้าบริษัทประกัน ทำเช่นนี้ต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2566 ถึงต้นปี 2567 รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม 228,520 บาท ภายหลังผู้เสียหายทราบเรื่องจึงเข้าแจ้งความ จนนำไปสู่การจับกุมได้ในที่สุด
สอบสวนเบื้องต้น นายทศพล ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามโคก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป