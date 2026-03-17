คณะพยาบาลมิชชั่น เปิดรับสมัครนศ.พยาบาล ถึง 15 ก.ค.นี้

คณะพยาบาลมิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เปิดรับสมัครนศ.พยาบาล รอบรับตรง ถึง 15 มี.ค.นี้ นอกจากนี้ยังมีรอบแอดมิชชั่น มุ่งเน้นการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่
วันนี้ (17 มี ค.) คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น (รพ.มิชชั่น) สังกัดมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จัดตั้งขึ้นภายใต้ มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงเรียนพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลมาตั้งแต่ปี พศ.2484
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้
โดยมี รอบรับตรง เปิดรับตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
นอกจากนี้ยังมีรอบ TCAS (Admission) อยู่ในช่วง ระหว่างพฤษภาคม 2569 → มิถุนายน 2569
นักเรียนผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://www.apiu.edu หรือ สมัครตรงได้ที่วิทยาเขตกรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 , (+66) 02 280 8243-6
อย่างไรก็ตามสำหรับ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น (รพ.มิชชั่น) มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเราได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากสภาการพยาบาล 5 ปี ทั้งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น หอพักนักศึกษา รถรับส่ง และแหล่งฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน
จึงพร้อมจะพาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างมั่นใจ และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล