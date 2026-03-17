ทลายเครือข่ายเว็บพนันภูเก็ต เงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้าน

ตร.ไซเบอร์จับ 4 ผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนัน จ.ภูเก็ต พบมีเงินหมุนเวียนภายในระบบมากกว่า 120 ล้านบาทต่อปี
วันนี้ (17 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณวัตต์ ผบก.สอท.2 แถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 4 ราย หลังสืบสวนพบมีเงินหมุนเวียนภายในระบบมากกว่า 120 ล้านบาทต่อปี
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย “PGLIVE77 และ 168WINPLAY” ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ต้นปี 2568 มีสมาชิกกว่า 2,000 คน และมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยเดือนละกว่า 10 ล้านบาท โดยจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวแบ่งหน้าที่เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มดูแลบัญชีการเงิน (ฝาก-ถอน) และกลุ่มแอดมินคอยให้บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม 8 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ หัวหน้าแอดมิน และแอดมินบัญชี พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการกระทำความผิด โดยผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพ
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามจับกุมผู้เปิดบัญชีม้าได้อีก 2 ราย ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งให้การรับสารภาพเช่นกัน เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันฟอกเงิน และ เปิดบัญชีเพื่อให้ผู้อื่นใช้ในการกระทำความผิด ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย