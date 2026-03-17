ตร. ชี้หากครบกำหนด “สส.บอล” ต้องเข้ามารับทราบข้อหา คดีเอี่ยวเว็บพนัน ภายใน 20 มี.ค.

ผบช.ไซเบอร์เผย หากครบกำหนด “สส.บอล” ต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา คดีพัวพันเว็บพนัน ภายใน 20 มี.ค.นี้
วันนี้ (17 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของนายพลากร พิมพะนิตย์ หรือบอล สส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย ที่ถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในกรณีที่มีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ว่า ในส่วนของ สส.บอล หลังจากที่ทางพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งแรกไป เจ้าตัวจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา และได้มีการเลื่อนออกไปอีก 15 วัน เนื่องจากอ้างว่าติดเรื่องการรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะครบกำหนดระยะเวลา 15 วันภายในวันที่ 20 มี.ค.นี้
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอ สส.บอล ประสานเข้ามาว่า จะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันที่เท่าไหร่ หาก สส.บอล ไม่เข้ามาพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ก็จะพิจารณาเหตุผลของ สส.บอล ว่า เหมาะสมหรือฟังขึ้นหรือไม่ หากเห็นว่าฟังขึ้น ก็จะพิจารณาออกหมายเรียกครั้งที่ 2 แต่ถ้าหากฟังไม่ขึ้น ก็อาจจะพิจารณาขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไป
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวอีกว่า โดยที่ผ่านมา สส.บอล ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดี และคาดว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรต่อไป ส่วนสำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีนอกประเทศไปได้ เช่น สจ.เนย์ และภรรยา อยู่ในระหว่างการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามตัวและออกหมายแดงของตำรวจสากลเพื่อตามจับกุมต่อไป