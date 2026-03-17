ทลายเครือข่ายฟอกเงิน “แตงไทย” โยงสแกมเมอร์-เว็บพนัน ยึดทรัพย์กว่า 60 ล้าน

ตร.ไซเบอร์แถลงผลปิดล้อมตรวจค้น 4 จุด จับกุมเครือข่ายฟอกเงิน “แตงไทย” เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์-เว็บพนันออนไลน์ ยึดทรัพย์รวมกว่า 60 ล้านบาท
วันนี้ (17 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผกก.4 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสงขลา เข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกัน 4 จุด
โดยจุดที่ 1 บ้านพักในพื้นที่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ประกอบด้วย 1.นายสัญญา อายุ 51 ปี และ 2.น.ส.ศิรินภา อายุ 48 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน กระเป๋าแบรนด์เนม ตุ๊กตาป๊อปมาร์ท สร้อยทอง เครื่องประดับเพชร โทรศัพท์มือถือ MacBook โฉนดที่ดิน สมุดบัญชีธนาคาร ใบนำฝากเงิน รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 300,000 บาท
จุดที่ 2 บ้านพักหลังที่ 2 ในพื้นที่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุมผู้ต้องหา นายขวัญชัย เนินใหม่ อายุ 46 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน อาวุปืน พระเครื่องทองคำ โฉนดที่ดิน นาฬิกาหรู สมุดบัญชีธนาคาร รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 3,600,000 บาท
จุดที่ 3 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
และจุดที่ 4 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ถ.สนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ น.ส.แตงไทย บ้านมะหิงษ์ อายุ 50 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ บัตรเอทีเอ็ม และได้อายัดเงินในบัญชีธนาคาร 2,157,855.15 บาท
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 สืบสวนตรวจสอบมีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย G2GGO ให้คนเข้าเล่นพนันกันอย่างผิดกฎหมาย จึงได้สืบสวนจนทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าเดิมพันแพ้ชนะได้เสียทรัพย์สินกันจริงจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้น คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวอีกว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งสามารถออกหมายค้นและหมายจับผู้ต้องหา 16 ราย จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวได้บางส่วนจนพบพยานหลักฐานและข้อมูลคำให้การในกลุ่มผู้ต้องหาที่ได้ซัดทอดว่า ผู้ต้องหามีหน้าที่เอาเงินที่ได้จากการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ออกจากระบบเป็นสกุลเงิน ริงกิต ของมาเลเซีย แล้วใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทางนำเงินออก โดยผู้สั่งการคือ น.ส.แตงไทย พร้อมพวกอีก 2 ราย
จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.แตงไทย คือบุคคลเดียวกับที่ถูก ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท หลังจากพบว่าได้ทำธุรกรรมในคดีที่เชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก (Mr. Leak Yim) และ นายเบน สมิธ (Mr.Smith Ben) ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ และยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชทไลน์ระหว่างผู้ต้องหา กับกลุ่ม น.ส.แตงไทย พร้อมพวก รวมทั้งเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวจำนวนมาก ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา นายขวัญชัย นายสัญญา และ น.ส.ศิรินภา
ซึ่งพบว่า ทำหน้าที่โอนถ่ายและนำเงินไปแปรสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายและขอหมายจับ น.ส.แตงไทย พร้อมพวก 4 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป