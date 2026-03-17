ผู้เข้าอบรม บ.ย.ส. รุ่น 28-30 ลงพื้นที่เรือนจำตะกั่วป่า จ.พังงา ตรวจตา-ตัดแว่นผู้ต้องขัง พร้อมมอบเครื่องมือแพทย์ให้รพ.

ผู้เข้าอบรม บ.ย.ส. รุ่น 28-30 รวมพลังจัดกิจกรรม “บ.ย.ส. ขอทำดี ครั้งที่ 1” ลงพื้นที่เรือนจำตะกั่วป่า จ.พังงา ตรวจตา-ตัดแว่นผู้ต้องขัง พร้อมมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตามนโยบายปธ.ศาลฎีกา “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ”
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2569 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” หรือ บ.ย.ส. รุ่นที่ 26 – 30 นำโดย นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์, รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ และนางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการ “บ.ย.ส. ขอทำดี ครั้งที่ 1” เพื่อส่งต่อความห่วงใยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังและประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
กิจกรรมในครั้งนี้ คณะ บ.ย.ส. ได้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการตรวจรักษาดวงตา พร้อมบริการวัดและตัดแว่นสายตาโดยร้านแว่นท๊อปเจริญ ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 668 คน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสป้องกันและรักษาดวงตา ตัดแว่นสายตา ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาวะทางสายตาอย่างเต็มรูปแบบภายในเรือนจำแห่งนี้
วันเดียวกัน คณะผู้แทน บ.ย.ส. ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลตะกั่วป่า เพื่อมอบครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ในการตรวจวัดดวงตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นยำตรงจุด พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพด้วยการทาสีตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อปรับทัศนียภาพให้ดูเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพร้อมรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลตะกั่วป่า มีประชาชนในชุมชนมารับบริการ เป็นผู้ป่วยนอกประมาณ 55,000 คนต่อปี ผู้ป่วยในประมาณ 7,800 คนต่อปี และผู้ป่วยฉุกเฉินประมาณ 10,800 คนต่อปี
สำหรับหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา ซึ่งจะคัดเลือกผู้นำระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนและสังคม มาอบรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคมและความสงบสุขของคนในชาติเป็นสำคัญ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารเข้าถึงและช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการขานรับนโยบายของ นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ภายใต้หลักการ “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ” และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนในชาติอย่างเป็นรูปธรรม