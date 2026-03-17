ศาลอาญาคดีทุจริต สั่งโจทก์เเก้ฟ้อง คดีฟ้อง กกต.กับพวก 8 คน ติดบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง สส.

ศาลอาญาคดีทุจริต สั่งโจทก์เเก้ฟ้อง ระบุหลักฐาน-ข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ก่อนส่งหนังสือให้กกต.ชี้แจง คดีฟ้อง กกต.กับพวก 8 คน ติดบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งสส.
วันนี้ (17 มี.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัด ฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง คดีอท 31/69 ที่ เรือเอก ยงยุทธ เสาแก้วสถิต ทนายความยื่นฟ้อง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับพวก และ เลขาฯ กกต. รวม 8 คน ในฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 83, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2569 มาตรา 69, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 149 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172
โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 8 มีเจตนาทุจริตร่วมกันสั่งผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรสีเขียว ใส่คิวอาร์โค้ดด้านล่างซ้ายของบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู ใส่บาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้ง โดยมีเจตนาใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง อันแสดงถึงความไม่สุจริตและไม่โปร่งใส เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แสดงให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริต ทั้งยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่จำเป็นด้วย ทำให้โจทก์รวมถึงประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวไม่เป็นความลับ
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันนี้ โจทก์ มาศาล
ศาลได้ตรวจคำฟ้อง เอกสารท้ายฟ้องของโจทก์และรายงานเจ้าพนักงานคดีชั้นตรวจฟ้อง แล้ว เห็นว่า คำฟ้องยังไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงรายละเอียดและพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ตามมาตรา 15 แห่ง พรบ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 จึงมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องโดยระบุข้อเท็จจริงและรายละเอียดตัวบุคคล เอกสารหรือวัตถุตามที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง พร้อมเสนอหรือชี้ช่องพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริง รวมถึงพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นเเห่งคดี เห็นควรมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ชี้แจงรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว
ให้เลื่อนไปนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันที่ 19 พ.ค. 2569 เวลา 09.30 น.