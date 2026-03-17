กองปราบบุกจับ"แมน จอมบึง"มือปืนลำดับที่ 154 หนีคดียิงอริดับ

กองปราบบุกรวบ"แมน จอมบึง"มือปืนลำดับที่ 154 หลังก่อเหตุยิงคู่อริเสียชีวิตเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ก่อนจนมุมคาหอพักย่านลาดพร้าว
วันนี้ (17 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ต.นพพิณฑ์ แก้วอินไชยสว.กก.5 บก.ป.และ พ.ต.ต.ปิยะวัตร ปราบเสร็จ สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายปรัชญา (สงวนนามสกุล) หรือ "แมน จอมบึง" อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดราชบุรีที่ จ.198/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย.61ข้อหา "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ" ได้ที่บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อปี 2561 นายปรัชญา ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จนเสียชีวิต หลังเกิดเหตุได้หลบหนีโดยมีการเปลี่ยนสถานที่พักอาศัยบ่อยครั้ง ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญที่ปรากฏชื่ออยู่ใน ปฏิทินหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2568 ลำดับที่ 154 จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่า นายปรัชญา หนีมากบดานซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนนายปรัชญา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.จอมบึง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป