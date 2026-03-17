แม่พาลูกชายนักวอลเลย์โรงเรียนดังร้อง ป. ถูกโค้ชโหดทำร้ายทุบตี

แม่พาลูกชายนักวอลเลย์บอลโรงเรียนดังร้องกองปราบ ถูกครูกีฬาโหด ทำร้ายทุบตีจนลูกบาดเจ็บทั้งร่างกาย-จิตใจ
วันนี้ (17 มี.ค.) นายธมะนันท์ แตงทิม หรือ “จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่” พานางสาวอนิสา (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี และนายอนิภัทร (สงวนนามสกุล) ลูกชายนักกีฬาวอลเลย์บอลวัย 18 ปี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังลูกชายถูกครูโรงเรียนกีฬาชื่อดังลงโทษเกินกว่าเหตุจนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ
นางสาวอนิสา มารดาผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ลูกชายถูกครูคนดังกล่าวใช้ไม้เรียวตีมาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะลูกชายนอนพักอยู่ในหอพัก กลับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาทำเอกสารจบการศึกษา ก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายโดยไม่มีสาเหตุที่สมเหตุสมผล
"แม่ยังไม่เคยตีลูกแรงขนาดนี้เลย ตอนนี้ลูกกลายเป็นคนเงียบขรึม ไม่ค่อยพูด ล่าสุดถูกตีที่ศีรษะจนลูกบ่นว่าปวดหัวตลอดเวลา กลัวว่าจะมีผลกระทบระยะยาว"นางสาวอนิสากล่าว
ขณะที่ นายอนิภัทร ผู้เสียหาย ระบุว่า ครูคนดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงและมักข่มขู่ลูกศิษย์ โดยอ้างเรื่องผลการเรียนที่ติด "ศูนย์" เป็นเหตุในการลงโทษ ซึ่งตนไม่ใช่รายเดียวที่โดน แต่ยังมีเพื่อนนักเรียนอีกหลายคนที่ถูกลงโทษในลักษณะเดียวกัน บางรายถูกตีหนักถึง 20 ครั้ง และ รุนแรงที่สุดคือการถูกตีรวดเดียวถึง 40 ครั้ง ทำให้เด็กส่วนใหญ่หวาดกลัวจนไม่กล้าแจ้งความ
ด้านจ่าคิงส์ เปิดเผยว่า พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุและผิดกฎหมายชัดเจน การลงโทษนักเรียนต้องมีระเบียบรองรับ ไม่ใช่การระบายอารมณ์ โดยหลังจากนี้จะช่วยรวบรวมหลักฐาน ทั้งใบรับรองแพทย์และคำให้การ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงเรียนดังกล่าวอย่างละเอียด
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ได้รับเรื่องประสานไปยัง สภ.รัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุที่ผู้เสียหายเคยแจ้งความไว้ก่อนหน้า เพื่อให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป