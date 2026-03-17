ชมเชย! "ส.ต.ท.พัชรพล" ใช้ทักษะทำ CPR ช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติ ยกย่อง “ต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

ผบ.ตร. ชมเชย "ส.ต.ท.พัชรพล" ตำรวจจราจร สภ.นาจอมเทียน ใช้ทักษะปฐมพยาบาลช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติ ก่อนนำส่งถึงมือแพทย์ ยกย่อง “ต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”
วันนี้ (17 มี.ค.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี หลังเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยหมดสติ ด้วยการทำ CPR จนสามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นและทราบเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 07.30 น. โดย “ส.ต.ท.พัชรพล คงคากุล” ผบ.หมู่ (ฝ่ายจราจร) สภ.นาจอมเทียน ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าภายในร้านนวดแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านอำเภอ ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยติดเตียงเกิดอาการหมดสติและไม่มีชีพจร จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบทันที พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) อย่างเร่งด่วน ก่อนประสานรถพยาบาลรับตัวนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป
รองโฆษก ตร. กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้สถานีตำรวจทั่วประเทศจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที และในกรณีดังกล่าวขอชื่นชมและให้กำลังใจ “ส.ต.ท.พัชรพล คงคากุล” ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นแบบอย่าง “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจ