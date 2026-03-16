สืบ 1 ทลายเซฟเฮ้าส์ลพบุรี ซุกยานรก ขยายผลจับคาปั๊ม 4.2 ล้านเม็ด

MGR Online-รอง ผบ.ตร.แถลงข่าวสืบ 1 ทลายเซฟเฮ้าส์ลพบุรีซุกยาบ้า 1.8 ล้านกว่าเม็ด จับผู้ต้องหา 2 ราย ขยายผลจับอีก 2 ราย ที่ปั๊มน้ำมัน จ.สระบุรี ยึดอีก 2.4 ล้านกว่าเม็ด
วันนี้ (16 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 แถลงข่าว พ.ต.อ.วิชัย สนสกุล ผกก.สส.บก.น.1 และตำรวจ กก.สส.บก.น.1 จับกุม 1. นายพีรพล (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี 2. นายเฉลิมพล (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี 3. นายวิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี 4. นายนิพล (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 4,290,000 ล้านเม็ด รถยนต์ 4 คัน โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง ได้ที่บ้านพัก ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ต่อเนื่องปั๊มน้ำมันถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ กก.สส.บก.น.1 ได้เฝ้าดูพฤติกรรมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี จึงติดตามรถยนต์เป้าหมาย กระทั่งวันที่ 14 มี.ค. เวลา 00.00 น. พบว่ามีพฤติการณ์ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติด มาไว้ภายในบ้านพัก ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ต.บางขันหมาก เมื่อไปถึงพบรถยนต์เป้าหมาย ขับออกมาจากบ้านพักหลังดังกล่าว โดยมี นายพีรพล เป็นคนขับ จึงเรียกให้หยุดและขอทำการตรวจสอบ
จากการสอบถาม นายพีรพล รับสารภาพว่า ได้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาไว้ที่บ้านพัก ตำรวจได้เข้าตรวจค้นพบ นายเฉลิมพล แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน จากการตรวจค้นพบ ยาบ้า 1,880,000 เม็ด วางอยู่อยู่กับพื้น จากการขยายผลทราบว่า นายพีรพล กำลังจะขับรถไปรับยาเสพติดจาก ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และนำมาเก็บไว้ภายในบ้านพักใน ต.บางขันหมาก โดยมี นายเฉลิมพล เป็นคนเฝ้า เพื่อเตรียมนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในบริเวณต่างๆ ตามที่ได้มีการนัดหมาย โดยได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาท แล้วนำมาแบ่งกัน
นายพีรพล รับสารภาพด้วยว่า ยาเสพติดทั้งหมดตนได้รับการสั่งการจากผู้ว่าจ้าง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีการส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารมาให้ เพื่อใช้ติดต่อนัดหมายในการรับและส่งยาตามจุดต่างๆ หลังจากตนส่งยาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะได้รับค่าจ้างเงินสดเป็นรายครั้งจากผู้ว่าจ้าง ส่วน นายเฉลิมพล รับสารภาพว่า ตนได้รับการสั่งการจากผู้ว่าจ้างมาแล้ว ประมาณ 1 เดือน 2 ครั้ง
ก่อนจะถูกตำรวจจับกุมตัว โดยในวันที่จับกุม นายพีรพล จะต้องไปรับยาเสพติดอีกหนึ่งเจ้า ที่บริเวณปั้มน้ำมัน ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน นายพีรพล สมัครใจพาตำรวจไปตรวจค้นจับกุม ต่อมาเวลา 06.00 น. สามารถจับกุมตัว นายวิชัย และ นายนิพล พร้อมยึดของกลาง ยาบ้า 2,410,000 เม็ด
แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป" ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหา
ทั้ง 4 คน พร้อมของกลางมาที่ กก.สส.บก.น.1 เพื่อจัดทำเอกสารบักทึกจับกุม และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.ดำเนินคดีต่อไป
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร.เน้นย้ำให้เป็นวาระแห่งชาติ ส่วนของตำรวจภูธรภาค 1 มีการขยายผลจับกุมไปก่อนหน้านี้ และได้มอบรางวัลให้ตำรวจที่จับกุมยาเสพติด และวิสามัญต่อสู้กับคนร้ายที่ จ.อุตรดิตถ์ ไปเมื่อเช้านี้ ยาเสพติดอาจลักลอบเข้ามาจากทางด้านอีสานตอนบนและตอนล่าง จะมีการประสานงานปราบปรามอย่างจริงจัง เครือข่ายเหล่านี้เมื่อถูกจับกุมเยอะเข้า ก็ต้องการขนลงมาที่ครั้งละเยอะๆ ฝากเตือนผู้ว่าจ้างที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้าน จะเห็นว่าต้องการหาคนลำเลียง และให้ค่าจ้างขนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.