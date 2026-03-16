อินฟลูดัง "มดออย" เป็นงง ตู้เซฟหนัก 250 กก.หายจากคอนโดกลางเมืองโคราช

อินฟลูเอนเซอร์สาว “มดออย” โพสต์ ตู้เซฟยักษ์หนัก 250 กก. หายปริศนาจากคอนโดกลางเมืองโคราช ตั้งคำถามระบบความปลอดภัย ทั้งที่มีคีย์การ์ดและกล้องวงจรปิดทั่วอาคาร
วันนี้ (16 มี.ค.) อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง “มดออย” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังถูกคนร้ายยกตู้เซฟขนาดใหญ่หนักกว่า 250 กิโลกรัม ออกจากห้องพักภายในคอนโดกลางเมืองนครราชสีมา สร้างความตกใจและตั้งคำถามถึงระบบความปลอดภัยของอาคาร
มดออย ระบุว่า ตู้เซฟที่หายไปมีขนาดใหญ่ สูง 128 เซนติเมตร กว้าง 59 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร และมีน้ำหนักถึง 250 กิโลกรัม จึงรู้สึกประหลาดใจว่าคนร้ายสามารถนำออกจากห้องพักไปได้อย่างไร โดยก่อนหน้านี้เธอได้แจ้งเรื่องกับทางคอนโด แต่ได้รับแจ้งว่าต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดได้
อินฟลูเอนเซอร์สาว ยังตั้งข้อสังเกตว่า คอนโดดังกล่าวมีห้องพักกว่า 800 ห้อง และมีระบบคีย์การ์ดจำกัดชั้น รวมถึงกล้องวงจรปิดหลายจุด จึงไม่น่าเป็นเรื่องง่ายที่คนร้ายจะนำตู้เซฟขนาดใหญ่ลงจากอาคารโดยไม่ทิ้งร่องรอย พร้อมตั้งคำถามว่าคนร้ายรู้ได้อย่างไรว่าห้องของเธอมีตู้เซฟ และรู้ช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่ห้อง
เธอยังยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นใจในความปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อคิดว่าหากเกิดเหตุขณะอยู่ในห้องเพียงลำพังอาจเป็นอันตรายได้ พร้อมฝากความหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในพื้นที่เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
มดออย ระบุเพิ่มเติมว่า การออกมาโพสต์เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการสะท้อนปัญหาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในคอนโดกว่า 800 ครัวเรือน ซึ่งอาจต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความกังวล หากไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้