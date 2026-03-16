น.1 เผยเตรียมเอาผิดวินัย-อาญา แก๊งตำรวจ อคฝ.รุมทำร้ายน้องชาย "ฟ้าบาร์บี้"

MGR Online-"สยาม" เรียกประชุมกำชับคดี "ฟ้าบาร์บี้" ร้อง "กัน จอมพลัง" น้องชายยศ "จ่าอากาศเอก" ถูกแก๊งตำรวจ อคฝ.รุมทำร้าย เผยการดำเนินคดีอาญาว่าไปตามกฎหมาย ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้ว
กรณี กัน จอมพลัง พาตัว น.ส.วิศัลย์ศยา ภคศุภกุล หรือ "ฟ้าบาร์บี้" อายุ 31 ปี มิสแกรนด์เชียงใหม่ พี่สาวของ นายแปปซี่ อายุ 29 ปี ทหารอากาศยศจ่าอากาศเอก ถูกตำรวจ อคฝ.4 นาย และพลเรือน 1 ราย รุมทำร้ายร่างกายสาหัส หลังกลับออกจากสถานบันเทิงย่านลาดพร้าว ก่อนทำร้ายร่างกายสาหัส เข้าพบตำรวจ สน.สุทธิสาร เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น
วันนี้ (16 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมกำชับเรื่องนี้ การดำเนินคดีอาญาว่าไปตามกฎหมาย ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำพยาน ให้ว่าไปตามข้อเท็จจริง ส่วนตำรวจที่กระทำผิดทางต้นสังกัดจะดำเนินการทางวินัย โดย กองบังคับการอารักษาขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.) สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัย ยืนยันว่าคนทำผิดต้องรับโทษ ตำรวจกระทำผิดต้องโดนรับโทษหนักกว่าคนธรรมดา.