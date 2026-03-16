บช.น.ขานรับนโยบายรัฐบาล ประหยัดพลังงาน ลดการเดินทางประชุม ปรับเปลี่ยนภารกิจ

MGR Online-นครบาลปรับรูปแบบการทำงาน ลดการเดินทางประชุม ใช้ระบบออนไลน์แทน พร้อมจัดการภารกิจงานสายตรวจ จราจร สืบสวน อารักขา ตามความเหมาะสม ยันไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามนโยบายของรัฐบาลในมาตรการประหยัดพลังงานทั่วประเทศ ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่จำเป็น พร้อมรณรงค์ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศา และส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 รวมถึงสนับสนุนพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนพลังงานของประเทศ และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะนี้
วันนี้ (16 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.เปิดเผยว่า การบริหารส่วนงานภายใน ได้วางแผนจำกัดในการใช้พลังงานเบื้องต้นแล้ว โดยกำหนดให้งดเดินทางไปประชุมร่วมกันตามหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด โดยจัดประชุมทางออนไลน์แทน เพื่อประหยัดค่าเดินทางเป็นอันดับแรก ส่วนแผนงานอื่นๆ ความรับผิดชอบของตำรวจ กำหนดให้งานสายตรวจออกตรวจตามวงรอบเดิม แต่ปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีจอดตรวจตามจุดสำคัญที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย ส่วนงานด้านจราจร สืบสวน และการอารักขา มีแผนบริหารจัดการตามรูปแบบที่เหมาะสมแล้ว โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงสถานทูตต่างๆ ยืนยันว่า บช.น.ได้มีแผนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ตั้งแต่เริ่มมีการสู้รบในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง ตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย แต่ยังกำชับให้เฝ้าดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดอยู่ในขณะนี้.