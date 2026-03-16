ศาลอาญาอนุญาต ฝากขัง "อาร์ท-ภูเมธ" อุ้มฆ่าผู้จัดการขายเคริ่องมือแพทย์

ศาลอาญาอนุญาต ฝากขัง "อาร์ท-ภูเมธ"ผู้ต้องหาฆ่าผู้จัดการขายเคริ่องมือแพทย์ หลังตำรวจ ค้านประกันเหตุเกรงไปยุ่งพยานหลักฐาน ด้านเจ้าตัวยื่นประกัน
วันนี้(16 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร นำตัว ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ เงินศรีชัย ผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่านายรุทธ์ มณีประเสริฐ ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ มาฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา ซึึ่งชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้รับการสารภาพ
คำร้องระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 นายรัฐ มณีประเสริฐ ได้เข้าแจ้งความว่าไม่สามารถติดต่อนายรุทธ์ได้ ต่อมาจากการสืบสวนพบว่าเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 06.20 น. มีกลุ่มคนร้ายจำนวน 6 คน บังคับเอาตัวผู้เสียหายไปยังบ้านเช่าย่านสมุทรปราการโดยร่วมบังคับนายรุทธ์ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ก่อนนำโทรศัพท์และรหัสผ่านจำนวน 2 เครื่อง มีคนร้ายอีก 2 รายเป็นผู้สั่งาร โดยร่วมกันฆ่านายรุทธ์จนถึงแก่ความตายและนำศพไปทิ้งและเผาที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
จากนั้นพนักงานสอบสวนขอออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 8 คน ได้แก่ 1.นายจักรพันธ์ หรือเจ สมเสร็จ 2.นายพงศ์สิษฐ์ หรือเป้ มลิพันธุ์ 3.นายอภิสิทธิ์ หรือปอนด์ หนูงามเข็ม 4.นายสิทธิโชค หรือแบล็ค โชครัตนคีรี 5.นายเผ่าทอง หรืออั้ม ทองวิไล 6.นายบุญญพัฒน์ หรือสันติ ชุมนุม เป็นผู้ต้องหาที่ 1-6 ฐานผู้ร่วมกระทำความผิด และ 7.นายวีรวิชญ์ หรือขวัญ พิทักษ์ทรัพยากร 8.นายภูเมธ หรือ อาร์ท เงินศรีชัย เป็นผู้ต้องหาในฐานะใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด
จากการสอบสวนขยายผลพบว่า นายสรวีร์ รัฐพิทักษ์ถิรดา ได้กระทำความผิดโดยเป็นผู้จ้างวานให้ผู้อื่นกระทำความผิด ส่วน น.ส.เบญญา รัฐพิทักษ์ ได้ว่าจ้างเพื่อหาข้อมูลและติดตามตัวผู้ถูกอุ้ม จนผู้ต้องหาคนอื่นสามารถอุ้มผู้ถูกอุ้มได้ จนกระทั่งเกิดเหตุเสียชิวิตและนำศพไปทิ้งและเผาทำลาย ก่อนจับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง และะนำตัวส่งฝากขัง ต่อมาพนักงานสอบสวนยกเลิกและออกหมายจับใหม่แก่นายภูเมศ ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายภูเมศได้บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.หนองคาย การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดและร่วมกันกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ ลอบฝัง ซ่อน เร้น ย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย อั้งยี่ ซ่องโจร ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการสิ่งใด ไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขมขืนใจหรือผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้่วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,84199,209,210,289,309,310,340 วรรคห้า ตรี
ท้ายคำร้อง พนักงานสอบสวนสน.สุทธิสาร ระบุว่าได้ทำการสอบสวนแล้วแต่ต้องสอบสวนพยานอีก 7 ปาก ผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวครบกำหนด 48 ชั่วโมงในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 -27 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ขอคัดค้านการขอปล่อยชั่วคราว เนื่องจากมีพฤติกรรมกระทำความผิดหลายท้องที่ที่มีพยานหลักฐานต้องแสวงหาและรวบรวมอีกหลายรายการซึ่งมีพยานบุคคลวัตถุ เอกสารเชิงพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง คดีมีอัตราโทษสูงและประชาชนให้ความสนฝจ หากได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปข่มขู่ ยุ่งเหยิงกับพยานเจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมเพื่อพิสูจน์ความผิดในคดี
ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ต่อมานายภูเมธ ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว โดยกำลังอยู่ในการพิจารณาของศาลอาญา